Polonia, spari sulla folla a Cracovia: morti e feriti

Il presunto responsabile è stato ferito nello scontro a fuoco e trasportato in ospedale. Avrebbe aperto il fuoco da un'auto in corsa senza prendere di mira nessuno in particolare
È di almeno cinque morti e dieci feriti, tra cui anche alcuni agenti di polizia, il bilancio di una sparatoria avvenuta vicino alla piazza principale del mercato di Cracovia. La notizia è stata diffusa da TVN24, che ha citato i vigili del fuoco. Il sospetto responsabile è stato ferito nello scontro a fuoco con le forze dell'ordine e trasportato in ospedale. L'uomo sarebbe in stato d'arresto e avrebbe ammesso di aver sparato a caso, senza mirare a nessuno in particolare.
Tusk: "Tragica sparatoria"
Secondo il capitano Hubert Ciepy, portavoce del comandante dei vigili del fuoco della regione della Piccola Polonia citato dai media, poco dopo le 15 locali colpi di arma da fuoco sono partiti da un'auto in corsa. La polizia ha chiesto agli abitati della zona di non uscire di casa. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha parlato di una "tragica sparatoria" senza entrare nel dettaglio della matrice o delle circostanze. Almeno quattro ambulanze e diverse auto della polizia sono presenti sul posto e un elicottero del servizio di elisoccorso è atterrato nella Piazza del Mercato.