Polonia, spari sulla folla a Cracovia: morti e feriti

Il presunto responsabile è stato ferito nello scontro a fuoco e trasportato in ospedale. Avrebbe aperto il fuoco da un'auto in corsa senza prendere di mira nessuno in particolare

È di almeno cinque morti e dieci feriti, tra cui anche alcuni agenti di polizia, il bilancio di una sparatoria avvenuta vicino alla piazza principale del mercato di Cracovia. La notizia è stata diffusa da TVN24, che ha citato i vigili del fuoco. Il sospetto responsabile è stato ferito nello scontro a fuoco con le forze dell'ordine e trasportato in ospedale. L'uomo sarebbe in stato d'arresto e avrebbe ammesso di aver sparato a caso, senza mirare a nessuno in particolare.