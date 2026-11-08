Eisenkot ha risposto all'appello di Netanyahu chiarendo che "se il Likud e i suoi membri sono improvvisamente interessati all'unità e a un governo di coalizione, sono più che benvenuti ad annunciare pubblicamente lo scioglimento della loro alleanza con gli estremisti (Ben Gvir e Smotriche, ndr), ad accettare i principi di Gadi Eisenkot e a esprimere la loro disponibilità a unirsi a un governo guidato da lui come primo ministro. Fino ad allora, questo non è altro che una patetica propaganda". E ha aggiunto: "Colui che ha diviso, lacerato e causato conflitti nella società israeliana usa improvvisamente la parola 'unità' solo quando si rende conto che i suoi giorni al potere sono contati".

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