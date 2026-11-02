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Israele, Netanyahu: "Aperto al dialogo per un ampio governo nazionale"

Mondo
©Ansa

Il premier israeliano si è detto "aperto al dialogo" dopo le elezioni dei giorni scorsi che hanno restituito un quadro politico senza una maggioranza, con 53 seggi assegnati al blocco di Netanyahu e 48 a quello del Cambiamento di Gadi Eisenkot. "L'opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ra'am e dalla Lista Unita, partiti che sostengono il terrorismo e rifiutano l'esistenza dello Stato ebraico", ha detto Netanyahu

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"Il nostro obiettivo è formare un governo ampio". A dirlo è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo le elezioni dei giorni scorsi che hanno restituito un quadro politico senza una maggioranza, con 53 seggi assegnati al blocco del premier e 48 a quello del Cambiamento di Gadi Eisenkot. "L'opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ra'am e dalla Lista Unita, partiti che sostengono il terrorismo e rifiutano l'esistenza dello Stato ebraico", ha aggiunto Netanyahu in un post su X.

Netanyahu: "Sono aperto al dialogo"

Il primo ministro ha poi sottolineato che "fin dal primo giorno, abbiamo teso la mano per la formazione di un ampio governo nazionale". Poi ha ribadito: "Una netta maggioranza dell'opinione pubblica ebraica ha scelto il Likud come primo partito e ha scelto me per guidare il prossimo governo". L'obiettivo di Netanyahu, che si è detto "aperto al dialogo", è "formare un governo ampio, insieme ai nostri partner e a qualsiasi altro partito che desideri unirsi, a condizione che non sostenga il terrorismo". 

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