TikTok, l'Ue: "Feed 'Per Te' viola regolamento Digital Services Act"

Secondo l'Unione europea la piattaforma cinese mostra agli utenti un flusso continuo di video personalizzati che "può risultare dannosa quando tale esposizione, incessante e ripetuta, riguarda, ad esempio, contenuti legati a tristezza, isolamento o immagine corporea"
Bandierina rossa da parte della Commissione europea nei confronti di TikTok. In via preliminare infatti la Commissione ritiene che la piattaforma vìoli il digital services act (la Dsa è il dispositivo che regola il settore) a causa del cosiddetto effetto "tana del coniglio" (rabbit hole) del suo sistema di raccomandazione. Il feed "Per te" della piattaforma cinese mostra agli utenti un flusso continuo di video personalizzati, inclusi quelli che riguardano difficoltà legate alla salute mentale o all'immagine corporea (il feed è la lista di contenuti continuamente aggiornata). Più un utente interagisce con un determinato tipo di contenuto, più l'algoritmo del feed "Per te" di TikTok ne propone di simili, dice Bruxelles secondo cui “questa struttura può risultare dannosa quando tale esposizione, incessante e ripetuta, riguarda, ad esempio, contenuti legati a tristezza, isolamento o immagine corporea.
Il meccanismo
Queste "tane del bianconiglio" possono avere un impatto negativo sulla salute mentale degli utenti, in particolare di adulti vulnerabili e minori. Se tale valutazione preliminare fosse confermata la Commissione potrebbe adottare una decisione di non conformità, che può comportare una sanzione pecuniaria proporzionata alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione, fino a un massimo del 6% del fatturato annuo totale a livello mondiale del fornitore. È la prima volta che la Commissione mette sotto tiro una piattaforma di social media per l’effetto “tana del coniglio”, che risucchia facilmente l’utente in una spirale interminabile di contenuti.
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Da sabato 17 febbraio sarà in vigore in tutta l’Unione europea il regolamento che contiene norme più stringenti per le piattaforme, con l’intento di proteggere tutti gli utenti e in particolare i più giovani. Per questi ultimi il Dsa impone di 'garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e incolumità' introducendo strumenti come la verifica dell'età e il controllo parentale e vieta qualsiasi tipo di pubblicità mirata nei confronti dei bambini