Sciopero generale Francia, oggi 260 manifestazioni: allerta sicurezza

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Sciopero generale in Francia, previste oggi 260 manifestazioni: allerta sicurezza

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Lavoratori dipendenti e funzionari pubblici protestano per i propri salari, ma sono stati invitati a unirsi anche giovani e pensionati. Il corteo principale è a Parigi. "Abbiamo un percorso in centro città, anche se non è esattamente quello che volevamo", ha detto la segretaria del sindacato CGT, Sophie Binet

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Giornata di scioperi in Francia, dove sono previste 260 manifestazioni. In strada si riuniscono lavoratori dipendenti e funzionari pubblici che protestano per i propri salari, ma sono stati invitati a unirsi ai cortei anche i giovani e i pensionati. La manifestazione principale è a Parigi. "Abbiamo un percorso in centro città, anche se non è esattamente quello che volevamo", ha detto la segretaria del sindacato CGT, Sophie Binet. È allarme sicurezza sia nella capitale sia nelle principali città francesi.

Gli scioperi in Francia

La segretaria generale della Confédération générale du travail (CGT), Sophie Binet rivendica che sono state organizzate circa 260 manifestazioni in tutta la Francia. La giornata è stata definita dalle autorità come un "giovedì nero" e, per mantenere la sicurezza, sono stati mobilitati 70.000 tra poliziotti e gendarmi. Il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, ha promesso "una risposta di grande fermezza" ad eventuali derive violente. Forti i disagi, già questa mattina, sui trasporti pubblici, a cominciare da treni e metropolitane Le previsioni parlano di una partecipazione di 500mila-700mila persone al di fuori di Parigi e di 40mila-80mila nella capitale. Disagi alla circolazione pubblica, in viaggio solo un treno regionale su due, e nella scuola. Il ministero dell'Istruzione nazionale stima che circa il 17% degli insegnanti delle scuole primarie aderirà allo sciopero; anche i servizi di mensa e di assistenza extrascolastica coinvolti nelle proteste.

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I sindacati hanno invitato i lavoratori del settore pubblico e privato a scioperare per rivendicazioni salariali. A questo primo appello – il primo dopo la ripresa delle attività autunnali a coinvolgere sia il settore pubblico che quello privato – hanno aderito anche gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che proseguono la mobilitazione avviata a metà settembre; i "gilet gialli", che da tre sabati hanno ripreso le proteste contro il caro-vita; e, tra gli altri, gli agricoltori della "Confédération paysanne".

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