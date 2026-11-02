Trump, polemiche su figlia Tiffany per servizio su rivista di lusso

Molti utenti hanno giudicato inopportuna la copertina di Officiel Monaco che ritrae la figlia del presidente in un contesto di lusso a Mar-a-Lago, mentre il caro vita pesa su milioni di americani. Dai social sono arrivate critiche e accuse di scarsa sensibilità verso le difficoltà economiche del Paese

Sulla copertina Tiffany Trump appare con un abito argentato e il titolo "Grace in Detail" (L'eleganza nei dettagli), "Power. Poise. Purpose." (Potere. Equilibrio. Obiettivo). Il servizio è stato realizzato al Mar-a-Lago Club di Palm Beach, la residenza della famiglia Trump, e si ispira all'architettura e agli interni della tenuta. La rivista ha inoltre diffuso un breve video che mostra il dietro le quinte del servizio fotografico.

Le critiche sui social

La pubblicazione ha suscitato numerose reazioni online, con diversi utenti che hanno giudicato la copertina "fuori luogo" o "insensibile al contesto" in un periodo caratterizzato dalle preoccupazioni per i prezzi alle stelle. "Voi proprio non ce la fate a trattenervi, eh? Dovresti imparare a leggere la situazione, tesoro. Gli americani non riescono a pagarsi la benzina e tu te ne vai in giro a prostituirti…", è stato uno degli attacchi su X. "Anche no: faccio già fatica a vivere, e tu te ne esci con vestiti che costano più del mio stipendio annuale", ha scritto un altro.