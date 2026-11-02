La tensione tra i due candidati dem è esplosa nelle ultime ore, quando Stevens è comparsa a sorpresa in un comizio del repubblicano in corsa al Senato Mike Rogers. Un gesto che ha segnato una rottura pubblica con il candidato progressista che l'aveva sconfitta alle primarie. "Questa è una notizia enorme”, ha detto Trump

Il Michigan si prepara a diventare uno dei terreni più delicati della partita democratica in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Al centro c’è lo scontro tra i due candidati dem Abdul El-Sayed e Haley Stevens. La tensione è esplosa nelle ultime ore, quando Stevens è comparsa a sorpresa in una chiesa durante un comizio del repubblicano in cosa al Senato in Michigan Mike Rogers. Un gesto che ha segnato una rottura pubblica con il candidato progressista che l'aveva sconfitta alle primarie. "Voto per Mike Rogers, lo faccio per il mio Paese", ha detto Stevens, spiegando di non essere stata la benvenuta nella campagna di El-Sayed. "Questa è una notizia enorme”, ha detto Donald Trump. Ora, la sfida tra Rogers ed El-Sayed è cruciale per gli equilibri del Senato.

L'ira dei dem: “Tradimento spregevole”

Dura la reazione dei democratici dopo l'annuncio di Stevens. Il leader dem in Senato, Chuck Schumer, ha parlato di un "tradimento spregevole", ricordando che il partito è "unito" a sostegno di El-Sayed. Definendo la corsa in Michigan "decisiva" per conquistare il controllo del Senato, il leader dei dem alla Camera Hakeem Jeffries ha esortato gli elettori a votarer El-Sayed. Critico anche il presidente del Democratic National Committee, che ha definito lo strappo un "tradimento" e una "manovra politica dell'ultimo minuto".

Trump: “Stevens coraggiosa, vorrei si unisse ai repubblicani”

“Il suo seguito è vastissimo e la stima di cui gode tra gli abitanti del Michigan - in particolare all'interno delle nostre comunità afroamericana ed ebraica - è praticamente senza eguali", ha aggiunto il tycoon, ribadendo che "Haley ha avuto il coraggio di dire ciò che pochi osano pronunciare, con questo gesto ha dimostrato una lealtà grande, quasi senza precedenti, verso il grande popolo del Michigan”. Secondo Trump, si tratta di “coraggio, una dote che pochi possiedono". "Mi piacerebbe" che la democratica del Michigan Haley Stevens "si unisse" al partito repubblicano. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Iowa dopo che la deputata ha voltato le spalle al candidato democratico Abdul El-Sayed e ha appoggiato il repubblicano Mike Rogers.

I democratici in vantaggio

Secondo un sondaggio di New York Times-Siena, i democratici sono in vantaggio sui repubblicani in quasi tutti e sette gli Stati che decideranno l'equilibrio del potere al Senato. El-Sayed in Michigan sarebbe avanti con il 53% rispetto al 42% di Mike Rogers. Stando ai dati, i liberal avrebbero ampi vantaggi in Texas e in Kansas, stati che non hanno eletto un democratico al Senato dal 1988 e dal 1932. Nel frattempo, dopo l'annuncio della rottura di Stevens, El-Sayed ha raccolto 1,2 milioni di dollari nelle ultime ore.