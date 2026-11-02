E poi il Portogallo, dove ieri la polizia antisommossa portoghese ha nuovamente sgomberato decine di tende allestite dai manifestanti riunitisi per denunciare la crisi abitativa del Paese, a Lisbona e Porto, disperdendo i dimostranti ed effettuando 13 arresti. Decine di agenti, alcuni accompagnati da cani poliziotto, sono intervenuti nell'accampamento di Piazza Rossio a Lisbona e in un altro più piccolo in Piazza Dom João I a Porto (nord-ovest) intorno alle 4:30. I manifestanti hanno scandito slogan come 'Questo puzza di dittatura' e 'Siamo pacifici' mentre la polizia avanzava. In un comunicato, le forze dell'ordine hanno affermato che sei persone sono state arrestate a Lisbona e sette a Porto per essersi rifiutate di sgomberare. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, vernice e petardi contro gli agenti, ferendone 13, otto dei quali sono stati trasportati in ospedale.

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