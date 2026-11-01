Circa 779 persone sono state fermate durante la terza fase della mobilitazione contro il caro vita. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Interno, precisando che sono state registrate 291 iniziative su suolo pubblico, con la partecipazione di 320mila persone, di cui 70mila solo a Parigi

Circa 779 persone sono state fermate in Francia ieri durante la terza fase della mobilitazione contro il caro vita. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Interno, diffondendo il bilancio della terza giornata di proteste nel Paese. Si tratta di 291 iniziative su suolo pubblico, che hanno coinvolto 320mila persone, di cui 70mila solo a Parigi. Il Ministero ha poi spiegato di aver effettuato 40mila controlli su tutto il territorio nazionale.