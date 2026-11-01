Circa 779 persone sono state fermate durante la terza fase della mobilitazione contro il caro vita. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Interno, precisando che sono state registrate 291 iniziative su suolo pubblico, con la partecipazione di 320mila persone, di cui 70mila solo a Parigi
Circa 779 persone sono state fermate in Francia ieri durante la terza fase della mobilitazione contro il caro vita. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Interno, diffondendo il bilancio della terza giornata di proteste nel Paese. Si tratta di 291 iniziative su suolo pubblico, che hanno coinvolto 320mila persone, di cui 70mila solo a Parigi. Il Ministero ha poi spiegato di aver effettuato 40mila controlli su tutto il territorio nazionale.
I dati del Ministero francese
Secondo i numeri diffusi da Parigi, lo scorso 24 ottobre si sono registrate 289 iniziative con 410mila partecipanti, di cui 110 mila a Parigi. Mentre il 17 ottobre, il Ministero aveva rilevato 441 iniziative, che avevano visto la partecipazione di 550mila persone, di cui 110 mila nella capitale francese.