Aereo cade a Mar-a-Lago, 9 morti. DeSantis: "Incidente catastrofico"

Un aereo privato è precipitato in Florida uccidendo nove persone. Il velivolo si è schiantato domenica 1 novembre in una zona residenziale a pochi chilometri da Mar-a-Lago, dove si trova la residenza del presidente statunitense Donald Trump. L’aereo, un Learjet 60 partito da Austin, in Texas, era diretto alle Bahamas ma ha perso quota ed è caduto nei pressi del quartiere di Cresthaven, nella contea di Palm Beach. Non ci sono stati sopravvissuti: tutti e nove i passeggeri hanno perso la vita. "L'incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach è una tragedia terribile", ha dichiarato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, confermando il bilancio delle vittime.