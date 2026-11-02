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Aereo cade a Mar-a-Lago, 9 morti. DeSantis: "Incidente catastrofico"

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Il velivolo privato, un Learjet 60 partito da Austin, in Texas, che era diretto alle Bahamas, si è schiantato in una zona residenziale nella contea di Palm Beach. Tutti deceduti i passeggeri. "Sembrava un missile che cadeva", ha dichiarato il governatore della Florida, Ron DeSantis, precisando che non risultano feriti a terra. Temporaneamente evacuati per sicurezza i residenti della zona

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Un aereo privato è precipitato in Florida uccidendo nove persone. Il velivolo si è schiantato domenica 1 novembre in una zona residenziale a pochi chilometri da Mar-a-Lago, dove si trova la residenza del presidente statunitense Donald Trump. L’aereo, un Learjet 60 partito da Austin, in Texas, era diretto alle Bahamas ma ha perso quota ed è caduto nei pressi del quartiere di Cresthaven, nella contea di Palm Beach. Non ci sono stati sopravvissuti: tutti e nove i passeggeri hanno perso la vita. "L'incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach è una tragedia terribile", ha dichiarato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, confermando il bilancio delle vittime.

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Governatore Florida: "Incidente catastrofico"

“Un incidente aereo catastrofico”, ha dichiarato il governatore della Florida Ron DeSantis, arrivato nei pressi del luogo dello schianto. "Sembrava un missile che cadeva", ha aggiunto precisando che non risultano feriti a terra. Per sicurezza, i circa 600 residenti della zona sono stati evacuati e trasferiti temporaneamente in strutture d’accoglienza, come riferito dal commissario della contea di Palm Beach Joel Flores. Il presidente Trump non si trovava a Mar-a-Lago al momento dell’incidente, era decollato circa un’ora prima per fare ritorno alla Casa Bianca. "Sembrava un missile che cadeva", ha aggiunto precisando che non risultano feriti a terra. Intanto sui social girano alcuni video dell’incidente: le immagini mostrano l’aereo che precipita verticalmente ad alta velocità.

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