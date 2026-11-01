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Usa: velivolo si schianta in Florida, nove morti

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"L'incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach, in Florida, è una tragedia orribile", ha detto il Segretario dei Trasporti Sean Duffy in una nota. Le autorità degli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta

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Un jet privato con a bordo nove persone si è schiantato in un quartiere residenziale della Florida, esplodendo in un'enorme palla di fuoco. Lo riportano i media americani. Secondo quanto riferito dalle autorità federali, il Learjet 60 è precipitato in una zona residenziale della contea di Palm Beach. Il jet, diretto alle Bahamas, era decollato dall'aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, in Texas, ha dichiarato la Federal Aviation Administration (Faa) in un comunicato. "L'incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach, in Florida, è una tragedia orribile", ha detto il Segretario dei Trasporti Sean Duffy in una nota, aggiungendo che tutte e nove le persone a bordo del velivolo sono decedute. Le autorità degli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta.

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