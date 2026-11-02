Le denunce dei genitori hanno fatto scattare l'allarme in diverse regioni della Germania e in Austria, avviando le indagini delle forze dell'ordine. La polizia ipotizza una manomissione intenzionale delle confezioni e indaga per tentate lesioni pericolose. Non si registrano feriti

Oggetti metallici come aghi, viti e chiodi sono stati ritrovati all'interno di snack e dolci preconfezionati - tra cui barrette di cioccolato, gomme da masticare e wafer - distribuiti ai bambini durante la notte di Halloween. A lanciare l'allarme sono stati i genitori, che durante il fine settimana hanno presentato diverse denunce alle autorità.