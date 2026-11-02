Le denunce dei genitori hanno fatto scattare l'allarme in diverse regioni della Germania e in Austria, avviando le indagini delle forze dell'ordine. La polizia ipotizza una manomissione intenzionale delle confezioni e indaga per tentate lesioni pericolose. Non si registrano feriti
Oggetti metallici come aghi, viti e chiodi sono stati ritrovati all'interno di snack e dolci preconfezionati - tra cui barrette di cioccolato, gomme da masticare e wafer - distribuiti ai bambini durante la notte di Halloween. A lanciare l'allarme sono stati i genitori, che durante il fine settimana hanno presentato diverse denunce alle autorità.
Casi in Germania e Austria
Secondo quanto riportato dall'agenzia Dpa, le segnalazioni hanno coinvolto diverse regioni tedesche, tra cui Turingia, Brema, Baden-Wuerttemberg, Baviera, Palatinato del Reno e Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein. Un episodio analogo è stato riscontrato anche in Austria.
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Indagini della polizia per lesioni
Gli inquirenti di vari Laender ritengono che le confezioni destinate ai bambini siano state "preparate intenzionalmente" con gli oggetti nascosti. Le forze dell'ordine indagano su tentate lesioni pericolose. Stando alle informazioni finora non risultano bambini feriti.
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