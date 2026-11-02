Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 su Halloween
Arrow-link
Arrow-link

Halloween, allarme in Germania: aghi e viti nascosti nei dolcetti dei bambini

Mondo
©Ansa

Le denunce dei genitori hanno fatto scattare l'allarme in diverse regioni della Germania e in Austria, avviando le indagini delle forze dell'ordine. La polizia ipotizza una manomissione intenzionale delle confezioni e indaga per tentate lesioni pericolose. Non si registrano feriti 

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Oggetti metallici come aghi, viti e chiodi sono stati ritrovati all'interno di snack e dolci preconfezionati - tra cui barrette di cioccolato, gomme da masticare e wafer - distribuiti ai bambini durante la notte di Halloween. A lanciare l'allarme sono stati i genitori, che durante il fine settimana hanno presentato diverse denunce alle autorità.

Casi in Germania e Austria 

Secondo quanto riportato dall'agenzia Dpa, le segnalazioni hanno coinvolto diverse regioni tedesche, tra cui Turingia, Brema, Baden-Wuerttemberg, Baviera, Palatinato del Reno e Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein. Un episodio analogo è stato riscontrato anche in Austria.

Vedi anche

California, sparatoria in un centro commerciale: un morto

Indagini della polizia per lesioni

Gli inquirenti di vari Laender ritengono che le confezioni destinate ai bambini siano state "preparate intenzionalmente" con gli oggetti nascosti. Le forze dell'ordine indagano su tentate lesioni pericolose. Stando alle informazioni finora non risultano bambini feriti.

Leggi anche

Arezzo, broker ucciso la notte di Halloween
FOTOGALLERY

©Getty

1/7
Lifestyle

Per Halloween arrivano i panettoni a base di zucca e cioccolato

Halloween 2026 porta i panettoni a tema: Iginio Massari ha lanciato un panettone con marroni canditi e teschi di cioccolato, Fratelli Sicilia alla zucca e spezie, la Martesana ha proposto un panettone arancione al cioccolato. Knam ha puntato invece su biscotti e praline

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Melania Trump: "Quasi 800 persone evacuate da Oleshky"

live Mondo

"Il cessate il fuoco si è concluso. La missione è stata un successo, fornendo aiuti essenziali...

Iran: "Nostra proposta sul tavolo, la prossima mossa spetta agli Usa"

live Mondo

"L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano ini sette punti e ha ascoltato le prospettive...

Aereo cade a Mar-a-Lago, 9 morti. DeSantis: "Incidente catastrofico"

Mondo

Il velivolo privato, un Learjet 60 partito da Austin, in Texas, che era diretto alle Bahamas, si...

Belgio, premier De Wever si dimette: re Filippo I avvia consultazioni

Mondo

Alla base dello stallo ci sono le profonde divisioni all'interno della coalizione di governo...

Attacco hacker ai supermercati di diversi paesi europei: freezer a 50°

Mondo

Banchi frigo e freezer di diversi negozi in Svezia, Belgio, Estonia, Lussemburgo e Irlanda hanno...

Mondo: I più letti