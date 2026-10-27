Per Halloween arrivano i panettoni a base di zucca e cioccolato, da Iginio Massari a Galup
Halloween 2026 porta i panettoni a tema: Iginio Massari ha lanciato un panettone con marroni canditi e teschi di cioccolato, Fratelli Sicilia alla zucca e spezie, la Martesana ha proposto un panettone arancione al cioccolato. Knam ha puntato invece su biscotti e praline
- Iginio Massari porta Halloween nel panettone: impasto con frammenti di marroni canditi, glassa arancione di cioccolato bianco e piccoli teschi di cioccolato fondente. Il formato è da 450 grammi e il prezzo di 33 euro. È acquistabile fino al 31 ottobre ma online risulta già esaurito.
- Il maestro bresciano utilizza lo stesso abbinamento di marroni e cioccolato in formato mignon: il Panettoncino di Halloween da 60 grammi, piccolo e pensato come piccolo regalo.
- Nella selezione pensata per Halloween, Massari propone anche la monoporzione a forma di zucca con bavarese alla vaniglia, roulè con bagna al lampone e mousse al lampone.
- Fratelli Sicilia, l'azienda fondata nel 2016 a Belpasso dai fratelli Salvo e Piero Motta, propone un panettone che guarda agli Stati Uniti. Il Pumpkin Spice è nel formato da 500 grammi e si ispira alla pumpkin pie americana, con zucca della Piana di Catania, spezie e cioccolato fondente. L'impasto riposa 36 ore con lievitazione naturale, poi si arricchisce di zucca gialla semi candita, cannella, cardamomo, noce moscata, zenzero e chiodi di garofano.
- La storica Pasticceria Martesana di Milano propone un panettone con lievitazione naturale, gocce di cioccolato fondente nell'impasto, glassa di cioccolato bianco, granella di nocciola e decorazioni a mano in cioccolato plastico.
- Anche Galup si unisce alla selezione di panettoni a tema Halloween. Il dolce si può acquistare su Amazon.
- Ernst Knam ha scelto biscotti, praline e una torta ai tre cioccolati con glassa nera.