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Per Halloween arrivano i panettoni a base di zucca e cioccolato, da Iginio Massari a Galup

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Halloween 2026 porta i panettoni a tema: Iginio Massari ha lanciato un panettone con marroni canditi e teschi di cioccolato, Fratelli Sicilia alla zucca e spezie, la Martesana ha proposto un panettone arancione al cioccolato. Knam ha puntato invece su biscotti e praline

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Per Halloween arrivano i panettoni a base di zucca e cioccolato

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