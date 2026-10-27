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Lo speciale di Sky TG24 su Halloween
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Halloween, vestiti neri e non solo. Ispirazioni look delle star per una serata elegante

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©Getty

Halloween non è solo una notte ma è una stagione intera. Per molti è l'occasione per indossare black dress e abiti scuri che richiamano scenari tipici delle storie macabre nate sulla carta e riprese sullo schermo, tra film e serie tv. Ci sono figure chiave, mostri, fantasmi, vampiri e altre creature magiche, e colori tipici a cui fare riferimento. Molti capi potrebbero già trovarsi nel nostro armadio. Vediamo come li hanno combinati le celebrità per trovare l'ispirazione perfetta

A cura di Vittoria Romagnuolo

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