Halloween non è solo una notte ma è una stagione intera. Per molti è l'occasione per indossare black dress e abiti scuri che richiamano scenari tipici delle storie macabre nate sulla carta e riprese sullo schermo, tra film e serie tv. Ci sono figure chiave, mostri, fantasmi, vampiri e altre creature magiche, e colori tipici a cui fare riferimento. Molti capi potrebbero già trovarsi nel nostro armadio. Vediamo come li hanno combinati le celebrità per trovare l'ispirazione perfetta



A cura di Vittoria Romagnuolo