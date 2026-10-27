Il look Givenchy di Charlize Theron all'evento amfAR a Dallas. FOTO

Per la serata evento in cui ha ritirato un importante riconoscimento per le sue attività filantropiche, la star di Hollywood ha sperimentato uno stile d'effetto, che coniuga sartorialità e spirito sportivo firmato da Sarah Burton Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Charlize Theron è stata l'ospite d'onore dell'amfAr Gala di Dallas dello scorso 24 ottobre, evento a cui ha preso parte per ritirare l'Inspiration Award, premio che le è stato riconosciuto per il suo impegno in ambito umanitario, specie per la prevenzione e la lotta dell'HIV/AIDS nel suo paese d'origine attraverso la fondazione che porta il suo nome.

L'attrice hollywoodiana si è fatta notare per la sua bellezza e il suo stile, che la rende sempre protagonista sotto le luci del tappeto rosso.

A Dallas ha messo da parte l'eleganza tradizionale a favore di un look sartoriale firmato Givenchy, brand tra i suoi preferiti, dal design bold, che trae ispirazione dal mondo dello sport.

Il look firmato Givenchy Charlize Theron, una delle donne più belle del grande schermo, è anche una notevole interprete della moda contemporanea, cosa che rende le sue uscite sempre virali sui media e sui social.

L'attrice, che da molto tempo è legata ufficialmente a Dior, marchio ora disegnato da Jonathan Anderson, guarda comunque molto anche alle proposte di altri brand e, in particolare, insieme alla sua stylist, Leslie Fremar, presta molta attenzione alle creazioni di Sarah Burton, designer di Givenchy.

Sono molti i suoi outfit celebri, anche recenti, provenienti dalle collezioni del marchio francese e anche quello per l'evento amfAr di Dallas non fa eccezione.

Il look virale coi pantaloni d'ispirazione sportiva e il top con le bretelle è parte della collezione Primavera/Estate 2027 di Givenchy, visto alla Paris Fashion Week. Leggi anche Charlize Theron scala un cartellone a Times Square per per Apex

Stile sportivo e smokey eyes L'outfit di Charlize Theron, che abbiamo avuto modo di ammirare al photocall a Dallas e poi sul palco, è composto da un top in maglia caratterizzato da doppie bretelle e pantaloni in lana larghi con volumi originali che si allargano dai fianchi. I capi sono neri con dettagli rossi, profili e righe grosse laterali per il pantalone, che richiamano lo stile sportivo.

Gli accessori sono ridotti al minimo ma d'impatto: una cintura con la fibbia di metallo e mules in pelle, che svelano lo smalto nero sulle dita dei piedi, scelto anche per la manicure.

Il beauty style dell'attrice era in linea con le sue scelte abituali. Come sempre l'attrice punta a valorizzare il suo incarnato fresco e luminoso con un gioco di tonalità pesca. Questa volta, gli occhi erano in evidenza grazie ad un make-up smokey nei toni terra realizzato dalla truccatrice Kate Lee.

I capelli raccolti all'indietro, valorizzano il viso, una scelta strategica dell'haistylist Adir Abergel.

Charlize Theron all'amfAR Gala diDallas - ©Getty

Charlize Theron e l'impegno umanitario “Il supporto di lunga data di Charlize Theron per la cura e la prevenzione dell’amfAR e dell’HIV/AIDS attraverso la sua fondazione la rendono un’ispirazione per tutti noi”, ha dichiarato il CEO di amfAR Kyle Clifford nel motivare la scelta di assegnare all'attrice hollywoodiana il prestigioso riconoscimento.

Charlize Theron è impegnata dal 2007 con CTAOP, Charlize Theron Africa Outreach Project, la fondazione che porta il suo nome, nei paesi a Sud del continente africano per l'educazione, la lotta e la prevenzione dell'HIV, oltre al sostegno delle donne vittime di violenza di genere.

Gli obiettivi perseguiti negli anni dall'attrice sono in linea con quelli di amfAR, no-profit che si occupa da quarant'anni di raccogliere fondi per la ricerca salvavita sull'HIV, oltre alla sensibilizzazione globale sul tema attraverso la visibilità data dalle maggiori stelle dello showbiz.

L'attrice ha dichiarato, nel corso della serata, che l'epidemia globale del virus è prossima alla fine maanche che l'attenzione sull'emergenza sanitaria non deve assolutamente calare.