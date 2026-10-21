L'imprenditrice e star della tv celebra la sua primogenita sfoggiando capelli celesti, piercing, ciglia e unghie lunghissime, proprio come quelle della tredicenne, già un'icona Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Kim Kardashian ha battuto tutti sul tempo per Halloween pubblicando sul suo seguitissimo profilo Instagram le foto del suo travestimento per quest'anno, un look ispirato a sua figlia North West.

I fan della più celebre delle Kardashian, sabato prossimo attesa alla Festa del Cinema di Roma per la première della nuova stagione di All's Fair, sanno che questo potrebbe essere solo il primo dei look scelti per Halloween (sia lei che le sue sorelle sono abituate a regalare ai loro fan e follower più look, tutti mostrati con anticipo sui social), in ogni caso, vista la scelta del soggetto, il costume ispirato a North West ha già vinto per originalità.

Kim Kardashian si è impegnata moltissimo a calarsi nei panni di sua figlia adolescente e nelle foto sembra davvero uguale a lei.

Make-up e acconciatura a parte, madre e figlia di somigliano tantissimo. Per molti "Northie", come viene affettuosamente chiamata in famiglia fin da bambina, è la copia di Kim quando aveva la sua età.

North West, 13 anni già un'icona Le pose sono quelle di North, anche lo stile, goth-punk, tutto tinte scure, accessori metallici, spuntoni e piercing. Più l'immancabile capigliatura lunga celeste neon ispirata all'estetica pop giapponese.

North West, figlia di Kanye e Kim Kardashian, è già un'icona dallo stile ultra riconoscibile e sua madre, che è un'icona pop da decenni, lo sa benissimo, al punto da ispirarsi a sua figlia per Halloween 2026.

North West, del resto, ha solo tredici anni ma è una figura in ascesa, votata alla carriera artistica del padre, con cui ha anche cantato varie volte sul palco.

Lo scorso settembre ha debuttato a Chicago come solista coi brani del suo EP e, in generale, la musica sembra essere il suo attuale interesse artistico principale.

Da bambina era interessata all'arte figurativa (diversi suoi quadri sono stati mostrati sui social e sono apparsi nel reality show di famiglia, The Kardashians), senza contare il suo interesse per la moda, campo in cui in famiglia hanno tutti molto da dire (suo padre Kanye West ha avuto una lunga parentesi come designer), che l'ha portata in qualche caso a dare severi consigli di stile a sua madre. Leggi anche Kim Kardashian a Singapore per supportare Lewis Hamilton

Il supporto di Kim Kardashian alla figlia North West è una ragazzina dai gusti ben definiti e il suo aspetto è stato molte volte oggetto di discussione da parte del pubblico che ha spesso fatto notare come sembri molto cresciuta per una adolescente della sua età.

Le tinture dei capelli aggressive, i make-up e le nail art molto marcate, i piercing, tra cui i numerosi surface piercing e microdermal, hanno scatenato i commenti del pubblico volti a richiamare una maggiore attenzione da parte dei genitori per le scelte di stile della loro primogenita.

Kim Kardashian ha sempre difeso la libertà di sua figlia di esprimere la sua personalità esuberante col suo stile e il fatto che abbia scelto di offrirle questo tributo per Halloween dimostra ancora una volta che lei sta dalla sua parte.

I travestimenti ispirati ai membri della loro celebre famiglia non sono nuovi per il clan Kardashian-Jenner.

Nel 2022, per il 67esimo compleanno di Kris Jenner, figlie e nipoti hanno scelto di sorprenderla indossando costumi ispirati ai suoi look più celebri, un omaggio così originale da finire anche in una puntata del reality show di famiglia.