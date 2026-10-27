Su Sky Cinema è tempo di dolcetto o scherzetto con lo speciale Halloween. Dal 28 al 31 ottobre su Sky Cinema oltre 30 titoli e due grandi prime tv con Scream 7 e The Wicked - Parte 2. Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW

Ad aprire la programmazione sarà appunto SCREAM 7 , settimo capitolo dell’iconica saga slasher, con il ritorno di Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott e Courteney Cox , e il debutto alla regia di Kevin Williamson, ideatore del franchise insieme a Wes Craven. Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina di Pine Grove, Sidney si trova costretta ad affrontare nuovamente gli incubi del passato: questa volta, infatti, la vittima designata è sua figlia.

Zucche, streghe, mostri e tanti brividi: torna anche quest’anno Sky Cinema Halloween , l’appuntamento dedicato al cinema più spaventoso e all’insegna del divertimento, con oltre 30 titoli tra horror, commedie e film per tutta la famiglia. Da mercoledì 28 a sabato 31 ottobre , il canale 303 si accende per quattro giorni di programmazione speciale, con due grandi prime TV a fare da protagoniste: SCREAM 7 , in onda mercoledì 28 ottobre alle 21:15, e WICKED – PARTE 2 , la notte di Halloween, sabato 31 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno nella versione con le canzoni originali sottotitolate in italiano e in simulcast su Sky Cinema Halloween nella versione interamente doppiata. Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW .

SINOSSI – SCREAM 7

Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

A chiudere la quattro giorni di Sky Cinema Halloween, proprio nella notte delle streghe, sarà WICKED – PARTE 2, l’attesissimo capitolo finale dell’adattamento cinematografico del musical di Broadway vincitore di numerosi Tony Award, che porta a compimento l’epica storia mai raccontata delle streghe di Oz, capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Il film è tratto dal celebre musical che ha segnato un’intera generazione, con musiche e testi del pluripremiato compositore e autore Stephen Schwartz, vincitore di Grammy Award e Oscar®, e libretto di Winnie Holzman, basato sul bestseller di Gregory Maguire.

Diretto ancora una volta da Jon M. Chu, già regista del primo Wicked, il film vede tornare nel cast Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Bowen Yang e Marissa Bode.

SINOSSI – WICKED – PARTE 2

In WICKED – PARTE 2, Elphaba e Glinda sono ormai lontane e devono fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Elphaba, demonizzata come la Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio e continua la sua battaglia per smascherare il Mago. Glinda, invece, è diventata un simbolo scintillante della Bontà e gode dei privilegi della fama e della popolarità. Quando una ragazza del Kansas irrompe nelle loro vite, le due saranno costrette a ritrovarsi e a comprendersi davvero, se vorranno cambiare sé stesse e il destino di Oz…per sempre.

Accanto alle due grandi prime TV, Sky Cinema Halloween propone oltre 30 film per accontentare i gusti di ogni tipo di pubblico: dall’horror iconico di IT, diretto da Andy Muschietti, che ha dato il via all’universo di Pennywise, all’insuperabile SHINING di Stanley Kubrick, fino al cult degli anni ’80 GREMLINS. Spazio anche all’horror d’autore di MIDSOMMAR – IL VILLAGGIO DEI DANNATI, divenuto un titolo cult, al visionario BEETLEJUICE BEETLEJUICE di Tim Burton e alla commedia fantastica AMORI & INCANTESIMI, con Nicole Kidman e Sandra Bullock. Quattro giorni di cinema per celebrare Halloween tra paura, magia, risate e grandi storie.

SKY CINEMA HALLOWEEN | dal 28 al 31 ottobre su Sky Cinema Collection (canale 303), in streaming su NOW e disponibile on demand