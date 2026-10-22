Halloween, 21 serie da guardare e riguardare la notte del 31 ottobre

Nella notte più spaventosa dell’anno, sono tanti gli horrorofili che hanno voglia di concedersi qualche sacrostanto (anzi: maledetto) spavento. Ecco quindi una miscellanea di titoli seriali davvero "da paura", sia dentro sia fuor di metafora. Da IT - Welcome to Derry a The Walking Dead fino a Stranger Things, infatti, parliamo di opere cult che fanno passare il singhiozzo anche solo a nominarle.

A cura di Camilla Sernagiotto