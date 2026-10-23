8/11 Airbnb

Sulle rive del lago Medora, nel Michigan, Stati Uniti, Anam Cara Cabin è una baita in pietra, legno e corteccia circondata dalla vegetazione. Le 88 lampade realizzate a mano, il camino a legna e le grandi finestre affacciate sull’acqua creano un ambiente raccolto, a metà tra una casa di campagna e un rifugio da fiaba. I sentieri nel bosco, i focolari all’aperto e il cielo stellato contribuiscono a rendere il soggiorno particolarmente suggestivo per chi cerca un Halloween lontano dai centri abitati.

Alloggio: Anam Cara Cabin, lago Medora, Michigan, Stati Uniti. Ispirazione: le atmosfere fiabesche e la natura selvaggia