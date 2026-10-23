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Da Stranger Things a Shining, gli alloggi Airbnb per un Halloween da brivido. FOTO

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Airbnb

Case che sembrano il set di uno slasher, dimore vittoriane che fanno scricchiolare il coraggio dei più temerari, boschi in cui, accanto alle radici degli alberi, sembra che ci sia seppellito altro... Per il 31 ottobre urge un giaciglio macabro? Alcune sistemazioni su Airbnb danno la possibilità di concedersi un weekend da paura, letteralmente. Dalle atmosfere di Stranger Things ai richiami a Kubrick, ecco gli indirizzi. Non mancano mete italiane, tra castelli e camere scavate nella roccia 

di Camilla Sernagiotto

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