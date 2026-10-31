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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Germania, cortei in 30 città. Migliaia di giovani sfilano a Berlino, tensioni ad Amburgo

Mondo
©Ansa

Manifestazioni in diverse città d'Europa. Giovani e studenti sono scesi in piazza anche in Germania: i cortei, organizzati dal movimento "GenZ regelt!”, sono stati indetti in circa trenta città. A Berlino in migliaia davanti alla porta di Brandeburgo. Ad Amburgo si segnalano tensioni tra agenti e alcuni manifestanti

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Insieme ad altri Paesi europei, come la Francia e l’Italia, oggi giovani e studenti scendono in piazza anche in Germania: le manifestazioni, organizzate dal movimento "GenZ regelt!”, sono state indette in circa trenta città, fra le quali Berlino, Francoforte e Colonia. A Berlino sono migliaia i giovani che protestano davanti alla porta di Brandeburgo. Cortei anche ad Amburgo, dove si segnalano tensioni tra agenti e alcuni manifestanti.

Tensioni ad Amburgo

Ad Amburgo, come raccontano i media tedeschi come Bild, alcuni manifestanti hanno appiccato il fuoco alle barricate nel quartiere di Steidamm. Le forze dell'ordine sarebbero state investite da un lancio di petardi e bottiglie mentre cercavano di liberare la strada. Gli agenti hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino.

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