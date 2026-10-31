Germania, cortei in 30 città. Migliaia di giovani sfilano a Berlino, tensioni ad AmburgoMondo
Manifestazioni in diverse città d'Europa. Giovani e studenti sono scesi in piazza anche in Germania: i cortei, organizzati dal movimento "GenZ regelt!”, sono stati indetti in circa trenta città. A Berlino in migliaia davanti alla porta di Brandeburgo. Ad Amburgo si segnalano tensioni tra agenti e alcuni manifestanti
Insieme ad altri Paesi europei, come la Francia e l’Italia, oggi giovani e studenti scendono in piazza anche in Germania: le manifestazioni, organizzate dal movimento "GenZ regelt!”, sono state indette in circa trenta città, fra le quali Berlino, Francoforte e Colonia. A Berlino sono migliaia i giovani che protestano davanti alla porta di Brandeburgo. Cortei anche ad Amburgo, dove si segnalano tensioni tra agenti e alcuni manifestanti.
Tensioni ad Amburgo
Ad Amburgo, come raccontano i media tedeschi come Bild, alcuni manifestanti hanno appiccato il fuoco alle barricate nel quartiere di Steidamm. Le forze dell'ordine sarebbero state investite da un lancio di petardi e bottiglie mentre cercavano di liberare la strada. Gli agenti hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino.
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Ansa/Ipa
Manifestazioni e proteste, cortei in tutta Italia. FOTO
Migliaia di persone sono scese in piazza per una nuova giornata di proteste, principalmente contro caro-vita e guerre, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb. Molte le anime diverse unite in corteo: a partecipare sono stati studenti, universitari e delle superiori, ma anche camionisti e agricoltori