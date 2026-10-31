Manifestazioni in diverse città d'Europa. Giovani e studenti sono scesi in piazza anche in Germania: i cortei, organizzati dal movimento "GenZ regelt!”, sono stati indetti in circa trenta città. A Berlino in migliaia davanti alla porta di Brandeburgo. Ad Amburgo si segnalano tensioni tra agenti e alcuni manifestanti

Insieme ad altri Paesi europei, come la Francia e l’Italia, oggi giovani e studenti scendono in piazza anche in Germania: le manifestazioni, organizzate dal movimento "GenZ regelt!”, sono state indette in circa trenta città, fra le quali Berlino, Francoforte e Colonia. A Berlino sono migliaia i giovani che protestano davanti alla porta di Brandeburgo. Cortei anche ad Amburgo, dove si segnalano tensioni tra agenti e alcuni manifestanti.