Francia, coprifuoco nel centro di Parigi fino a domenica

Scatta alle 23 di questa sera il coprifuoco in diverse zone del centro di Parigi. Ad annunciarlo è stata la polizia della capitale. "A partire da questa sera e per tutto il fine settimana, a causa dei rischi di violenze" saranno "in vigore ordinanze di coprifuoco su piazza della Repubblica e nel quartiere delle Halles dalle 23:00 alle 6:00 del mattino", si legge in un post su X.

Sì del Tar a percorso corteo Parigi, polizia contraria

Il tribunale amministrativo di Parigi ha autorizzato il percorso della manifestazione principale di domani nella capitale. La polizia aveva bocciato l'itinerario e si preannuncia una possibile battaglia legale: il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha annunciato che la prefettura potrebbe fare ricorso. La protesta è stata organizzata da Unef con il sindacato Cgt e i gilet gialli. Il corteo dovrebbe partire da place de la Bastille e terminare a place de la Nation. "Vedro' se possiamo fare ricorso. Ci sono rischi importanti per l'ordine pubblico", ha spiegato Nunez intervistato da CNews.