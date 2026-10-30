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Francia, coprifuoco nel centro di Parigi fino a domenica

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"I minori non accompagnati da almeno un rappresentante legale non saranno autorizzati a circolare a partire dalle 21:00 in diversi quartieri della capitale", spiega la polizia

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Scatta alle 23 di questa sera il coprifuoco in diverse zone del centro di Parigi. Ad annunciarlo è stata la polizia della capitale. "A partire da questa sera e per tutto il fine settimana, a causa dei rischi di violenze" saranno "in vigore ordinanze di coprifuoco su piazza della Repubblica e nel quartiere delle Halles dalle 23:00 alle 6:00 del mattino", si legge in un post su X.

Le disposizioni 

"I minori non accompagnati da almeno un rappresentante legale non saranno autorizzati a circolare a partire dalle 21:00 in diversi quartieri della capitale", ha spiegato ancora la polizia.

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