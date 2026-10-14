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Ai, il sito del governo Usa si adatta all’era della Super Intelligenza: diventa si.gov

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A fine settembre Trump ha firmato l'ordine esecutivo che inaugura "l'era della Super Intelligenza". Ora anche la Casa Bianca si adatta sostituendo il vecchio nome, cioè “Intelligenza artificiale” o Ai (Artificial Intelligence), con la nuova dicitura di “Super Intelligenza” o Si (Super Intelligence). Una delle ultime trasformazioni riguarda il portale ufficiale del governo Usa dedicato al tema: cercando il vecchio dominio ai.gov, ora si viene reindirizzati in automatico a si.gov e anche la grafica è cambiata

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A fine settembre il presidente Usa Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che inaugura "l'era della Super Intelligenza". Ora anche la Casa Bianca sta man mano sostituendo il vecchio nome, cioè “Intelligenza artificiale” o Ai (Artificial Intelligence), con la nuova dicitura di “Super Intelligenza” o Si (Super Intelligence). Una delle ultime trasformazioni riguarda il portale ufficiale del governo Usa dedicato al tema: cercando il vecchio dominio ai.gov, ora si viene reindirizzati in automatico a si.gov. Anche l’homepage del sito è completamente cambiata e si è adattata alle nuove indicazioni sul nome.

Il portale ufficiale del governo Usa sulla Super Intelligenza

Sull’homepage del portale si.gov campeggia un grande SI e poi lo slogan: “L’America è impegnata in una gara per la Super Intelligenza. Abbiamo intenzione di vincerla”. Il portale, come si legge ancora sull’homepage, punta a essere "la casa ufficiale delle iniziative con cui l’America guida il mondo sulla Super Intelligenza, dalla Genesis Mission alla prossima generazione di innovatori americani". Scorrendo l’homepage c’è anche un contatore, che per ora segna il numero 13, con gli "ordini esecutivi sulla Super Intelligenza durante i due mandati del presidente Trump".

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La decisione sul nuovo nome

L’amministrazione Trump, quindi, accelera sul cambio del nome da Intelligenza artificiale a Super intelligenza. Nell’ordine esecutivo firmato dal capo della Casa Bianca a fine settembre, lungo tre pagine e postato su Truth, sono stati messi nero su bianco i motivi di questa scelta. Nel testo si legge che il Paese "è all'avanguardia di una nuova rivoluzione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale. Il moderno campo dell'intelligenza artificiale è nato negli Stati Uniti, dove gli scienziati americani per primi hanno dato il nome a questa disciplina e gettato le basi per il suo sviluppo. Settant'anni dopo, grazie alla nostra impareggiabile cultura dell'innovazione, alle aziende e agli istituti di ricerca leader a livello mondiale e al nostro spirito imprenditoriale, l'America sta ancora una volta spingendo in avanti la frontiera tecnologica". Le tecnologie sviluppate "dagli innovatori americani – si legge ancora nel provvedimento – superano di gran lunga quanto immaginato quando il termine 'Intelligenza Artificiale' fu coniato per la prima volta. Le capacità dei sistemi di frontiera odierni vanno ben oltre l'imitazione o l'automazione di singoli aspetti dell'intelligenza umana". Queste capacità – spiega il provvedimento – continuano a migliorare, "rappresentano sempre più non solo l'intelligenza artificiale, ma una nuova era di Super Intelligenza", termine che coglie in modo più appropriato "la promessa, il potenziale e le capacità in rapida evoluzione di queste tecnologie". Nei limiti consentiti dalla legge, conclude quindi il provvedimento, il potere esecutivo utilizzerà i termini "Super Intelligenza" e "SI" al posto di "Intelligenza Artificiale" e "AI" e non riconoscerà l'uso di "Intelligenza Artificiale" e "AI" in alcun contesto applicabile.

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