Lo aveva annunciato giorni fa e ora è arrivato l’atto ufficiale. Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo con cui ha inaugurato “l'era della Super Intelligenza". L'America, si legge nel provvedimento di tre pagine postato su Truth, "è all'avanguardia di una nuova rivoluzione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale. Il moderno campo dell'intelligenza artificiale è nato negli Stati Uniti, dove gli scienziati americani per primi hanno dato il nome a questa disciplina e gettato le basi per il suo sviluppo. Settant'anni dopo, grazie alla nostra impareggiabile cultura dell'innovazione, alle aziende e agli istituti di ricerca leader a livello mondiale e al nostro spirito imprenditoriale, l'America sta ancora una volta spingendo in avanti la frontiera tecnologica".