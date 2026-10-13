L’aereo della British Airways era decollato da Gatwick con destinazione Faro, in Algarve. Dopo un’ora di volo è partito l’allarme e la torre di controllo ha dato il via libera all’inversione di rotta per un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di partenza. Nessun passeggero ferito

Inversione di rotta e atterraggio d’emergenza per un aereo della British Airways a causa di un finestrino danneggiato in cabina. Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina dai passeggeri in volo dall'Inghilterra al Portogallo. Il decollo era avvenuto dallo scalo londinese di Gatwick alle 9 con destinazione Faro, nella regione dell’Algarve, ma l’airbus è dovuto rientrare d’emergenza all’aeroporto di partenza. L’equipaggio, dopo circa un’ora di viaggio, ha notato che il finestrino era incrinato e ha segnalato il danno strutturale a un pannello sul lato destro dell’aereo trasmettendo al controllo del traffico aereo il segnale di emergenza transponder 7700. Fortunatamente, la pressione in cabina è rimasta invariata e nessuno dei passeggeri si è sentito male.