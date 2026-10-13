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Volo Qantas Roma-Perth cancellato per infestazione di cimici dei letti sull'aereo

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©Getty

Gli insetti parassiti sono stati individuati nella parte anteriore della classe economica di un Boeing 787 Dreamliner, impegnato il 9 ottobre nel volo QF5 diretto nella Capitale

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Un aereo della compagnia australiana Qantas è stato fermato a Roma dopo la scoperta a bordo di cimici dei letti, durante un volo proveniente da Perth. Gli insetti parassiti sono stati individuati nella parte anteriore della classe economica di un Boeing 787 Dreamliner, impegnato il 9 ottobre nel volo QF5 diretto nella Capitale. Come riportato dal Sydney Morning Herald, il velivolo è stato temporaneamente ritirato dal servizio per consentire le operazioni di pulizia e disinfestazione, provocando la cancellazione del volo di ritorno Roma-Perth previsto per il 10 ottobre. Qantas ha precisato che ai passeggeri coinvolti è stata garantita una sistemazione alberghiera e una nuova prenotazione su voli alternativi entro 48 ore dall'orario di partenza inizialmente previsto. 

Secondo quanto riferito al Guardian da Michelle Power, parassitologa della Macquarie University, le cimici sarebbero state introdotte a bordo attraverso i bagagli o gli indumenti di uno dei passeggeri, per poi diffondersi nella cabina. Gli insetti, che si nutrono di sangue umano, non sono considerati pericolosi, ma le loro punture possono provocare prurito e irritazioni. Sono inoltre particolarmente difficili da eliminare, a causa della loro capacità di nascondersi a lungo nelle fessure e nei tessuti senza bisogno di nutrirsi. La compagnia australiana ha sottolineato che le cabine dei propri aeromobili vengono pulite regolarmente secondo standard elevati e sottoposte a trattamenti disinfettanti preventivi ogni 50 giorni. 

 

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