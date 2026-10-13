Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice americana in Grecia ed ex del figlio maggiore di Donald Trump, ha lasciato l’incarico come auspicato dalla Casa Bianca, dopo le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. Il presidente: “Stava facendo un buon lavoro, non mi è piaciuto quanto letto”. La diplomatica era finita nella bufera per una serie di articoli del Wall Street Journal ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, si è dimessa. Ma la ex del figlio maggiore di Donald Trump respinge le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. "Sono false e intendo difendermi", ha scritto su X . "Essere ambasciatrice è stato l'onore della mia vita. Sono grata a Trump e al segretario Marco Rubio per avermi concesso questo straordinario privilegio di rappresentare il Paese più grande nella storia del mondo", ha messo in evidenza. Il suo passo indietro segue la richiesta della Casa Bianca. "Stava facendo un buon lavoro" in Grecia ma "non ci è piaciuto quello che abbiamo letto”, ha commentato Donald Trump. "Non ci ho parlato direttamente", ha messo in evidenza il presidente.

Casa Bianca aveva chiesto dimissioni Poche ore prima, l'amministrazione Trump aveva chiesto all'ambasciatrice Guilfoyle di fare un passo indietro, come annunciato dalla nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia. La diplomatica era finita nella bufera dopo una serie di articoli del Wall Street Journal che l'hanno accusata di corruzione. Cosa è successo Nell'ultima settimana, il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex di Don Jr, riferendo che avrebbe chiesto 100mila dollari in nero a un esponente Maga facendoli figurare come il saldo della sua carta di credito. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. L'indiscrezione era stata pubblicata durante la visita di Rubio ad Atene, offuscandola e irritando il segretario di Stato. Qualche giorno dopo sempre il Wall Street Journal aveva rilanciato che Guilfoyle a Davos all'inizio dell'anno aveva sventolato i suoi rapporti stretti con alcuni magnati greci che la pagavano viaggi di lusso in giro per il mondo. Rumors che hanno fatto infuriare Trump. Vedi anche Trump annuncia Katie Zacharia nuova portavoce della Casa Bianca