Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice americana in Grecia ed ex del figlio maggiore di Donald Trump, ha lasciato l’incarico come auspicato dalla Casa Bianca, dopo le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. Il presidente: “Stava facendo un buon lavoro, non mi è piaciuto quanto letto”. La diplomatica era finita nella bufera per una serie di articoli del Wall Street Journal
L'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, si è dimessa. Ma la ex del figlio maggiore di Donald Trump respinge le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. "Sono false e intendo difendermi", ha scritto su X . "Essere ambasciatrice è stato l'onore della mia vita. Sono grata a Trump e al segretario Marco Rubio per avermi concesso questo straordinario privilegio di rappresentare il Paese più grande nella storia del mondo", ha messo in evidenza. Il suo passo indietro segue la richiesta della Casa Bianca. "Stava facendo un buon lavoro" in Grecia ma "non ci è piaciuto quello che abbiamo letto”, ha commentato Donald Trump. "Non ci ho parlato direttamente", ha messo in evidenza il presidente.
Casa Bianca aveva chiesto dimissioni
Poche ore prima, l'amministrazione Trump aveva chiesto all'ambasciatrice Guilfoyle di fare un passo indietro, come annunciato dalla nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia. La diplomatica era finita nella bufera dopo una serie di articoli del Wall Street Journal che l'hanno accusata di corruzione.
Cosa è successo
Nell'ultima settimana, il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex di Don Jr, riferendo che avrebbe chiesto 100mila dollari in nero a un esponente Maga facendoli figurare come il saldo della sua carta di credito. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. L'indiscrezione era stata pubblicata durante la visita di Rubio ad Atene, offuscandola e irritando il segretario di Stato. Qualche giorno dopo sempre il Wall Street Journal aveva rilanciato che Guilfoyle a Davos all'inizio dell'anno aveva sventolato i suoi rapporti stretti con alcuni magnati greci che la pagavano viaggi di lusso in giro per il mondo. Rumors che hanno fatto infuriare Trump.
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Chi è Guilfoyle
La nomina di Guilfoyle ad ambasciatrice aveva già esposto la Casa Bianca a molte critiche perché arrivata nel giorno in cui il Daily Mail aveva pubblicato le prime foto ufficiali di Don Jr e la sua nuova fiamma ora divenuta sua moglie, la socialite Bettina Anderson. Per Guilfoyle il passo indietro è l'epilogo di una parabola di anni alla ribalta. Ex volto di Fox, è stata sposata con il governatore della California Gavin Newsom quando era sindaco di San Francisco. Nel 2004 Harper's Bazar pronosticò che il loro matrimonio sarebbe stato una delle unioni "politiche più glamour dai tempi di Jack and Jackie" Kennedy. Dopo il divorzio da Newsom nel 2006, Guilfoyle è stata analista legale per Cnn e Abc prima di sbarcare su Fox. Nel 2018 il network la cacciò per comportamenti inappropriati sul posto di lavoro. Nello stesso anno incontrò Don Jr ed entrò nel mondo Maga. Nel 2020 la coppia si fidanzò ufficialmente ma solo quattro anni dopo iniziarono a diffondersi rumors su una presunta relazione fra Don Jr e Bettina Anderson. I due uscirono poi allo scoperto annunciando la loro relazione nel dicembre 2024, proprio quando Guilfoyle venne nominata ad Atene.
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