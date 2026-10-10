Trump torna a parlare di Meloni: "Grande rapporto, andiamo d'accordo"

A una settimana dalle dichiarazioni di apertura verso la premier italiana, il Presidente degli Stati Uniti ha ribadito i giudizi positivi e ha risposto "probabilmente" quando gli è stato chiesto se la incontrerà al G20

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a parlare della premier italiana Giorgia Meloni. "Ho un grande rapporto con lei. Andiamo d'accordo", ha ribadito rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la presidente del Consiglio. Alla domanda se intendesse incontrarla al G20, Trump ha detto: "Probabilmente", ribadendo i messaggi di apertura espressi la settimana scorsa.