Giornata contro la pena di morte, 1.547 esecuzioni nel 2026: i dati

Il 2025 è stato un anno record per numero di esecuzioni capitali con un dato superiore anche a quello del 1981, secondo il report di Amnesty International. Nel 2026, stando al conteggio di Nessuno Tocchi Caino, le condanne eseguite sono già oltre 1.500. Vediamo in quali Stati questa pratica è più diffusa e qual è la situazione a livello internazionale

Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale contro la pena di morte, istituita nel 2003 dalla Coalizione mondiale per l'abolizione delle esecuzioni capitali. Ogni anno questa ricorrenza rappresenta l’occasione per mettere all’ordine del giorno la battaglia per il superamento di questa pratica e per fare il punto sulla situazione a livello internazionale. Secondo l’ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo, nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto un record dal 1981: 2.707 persone sono state messe a morte. Per quanto riguarda l’anno in corso, Nessuno tocchi Caino ha contato già 1.547 condanne eseguite.

Nel mondo sono pochi i governi che portano avanti le esecuzioni capitali e quindi responsabili del picco che si è toccato nel 2025: come spiega Amnesty International , le quasi 3mila condanne sono state eseguite in soli 17 Stati. In cima alla classifica, ci sono le autorità iraniane che sono state il principale motore dell’impennata: si parla di almeno 2.159 persone messe a morte nel 2025 nella Repubblica islamica, un numero che raddoppia la cifra dell’anno precedente. Anche in Arabia Saudita le esecuzioni sono aumentate: almeno 356 quelle del 2025. In Kuwait le esecuzioni sono triplicate da 6 a 17, in Egitto c’è stato un raddoppio da 13 a 23, così come a Singapore, da 9 a 17, e negli Usa, da 25 a 47. Il computo complessivo a livello mondiale indica una crescita tra il 2024 e il 2025 di un +78%. "Il totale dell’anno scorso (2025, ndr) non tiene conto delle migliaia di esecuzioni che Amnesty International ritiene continuino ad aver luogo in Cina, lo stato che resta pertanto in testa alla classifica mondiale della pena di morte", ha spiegato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. Sul totale delle 1547 condanne capitali accertate per il 2026, Nessuno Tocchi Caino rileva che 869 sono state eseguite in Iran.

La stretta anti-droga in Stati come Arabia Saudita (240), Iran (998), Kuwait (2) e Singapore (15) ha fatto crescere il numero di esecuzioni capitali per accuse relative al traffico e al consumo di stupefacenti. I reati di droga rappresentano il 46 per cento delle esecuzioni registrate da Amnesty International per il 2025. Inoltre, Algeria, Kuwait e Maldive hanno adottato misure finalizzate all’estensione della pena di morte ai reati di droga. Il governo del Burkina Faso ha, invece, promosso una proposta di legge per ripristinare la pena di morte per reati come "alto tradimento", "terrorismo" e "atti di spionaggio".

La geografia della pena di morte

Arabia Saudita, Cina, Corea del Nord, Egitto, Iran, Iraq, Somalia, Usa, Vietnam e Yemen sono i Paesi in cui negli ultimi cinque anni sono state eseguite condanne a morte senza interruzioni. Quattro stati hanno ricominciato dopo uno stop nell'esecuzione delle condanne a morte: si tratta di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Sud Sudan e Taiwan. Nell’Africa subsahariana sono state registrate esecuzioni solo in Somalia e in Sud Sudan, mentre nell’Asia meridionale solo in Afghanistan, e nell’Asia sudoccidentale esclusivamente a Singapore e in Vietnam. Nella regione del Pacifico, Tonga è l’unico Stato a conservare una legislazione pro pena di morte. In Ciad si è costituita una commissione che dovrà esaminare questioni legate alla pena di morte e discutere anche della sua reintroduzione.

Ci sono però anche dei dati positivi. All’epoca della prima campagna di Amnesty per l’abolizione della pena capitale, erano solo 16 gli Stati che l’avevano abolita. Oggi sono 113. Più di due terzi degli Stati a livello globale è abolizionista per legge o per prassi. Non si sono verificate esecuzioni né condanne a morte in Europa e in Asia Centrale. In Libano e in Nigeria sono state messe in campo proposte di legge abolizioniste e la Corte costituzionale del Kirghizistan ha dichiarato l'incostituzionalità dei tentativi di reintroduzione della pena di morte.