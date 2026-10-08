Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti ed in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e cinque decessi associati alla malattia, tra cui quelli di due neonati e tre adulti che non erano vaccinati. Questo il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post che ha raccolto l'allarme lanciato dai medici sul rischio che i contagi effettivi possano essere anche molti di più di quelli ufficialmente registrati.

La situazione nell'ultimo mese

Secondo quanto riferito da Patrick Gavigan, specialista in malattie infettive pediatriche al Penn State Health Golisano Children's Hospital, la struttura nella quale presta servizio ha curato quest'anno una ventina di pazienti con morbillo, soprattutto nell'ultimo mese. L'ospedale si trova vicino alla contea di Lancaster, dove è stato confermato oltre un terzo dei casi dello Stato. In base a quanto riportato, ad impensierire particolarmente sarebbe la gravità della malattia registrata anche in persone che erano sane. Tra l'altro, oltre alle difficoltà respiratorie, diversi pazienti hanno sviluppato epatite o encefalite. E se alcuni sono stati dimessi, altri stanno affrontando recuperi più lenti.

I non vaccinati

Il timore diffuso, come accennato, è che molti contagi non vengano nemmeno registrati. "Per ogni paziente pediatrico ricoverato, parlando con la famiglia scopriamo che tutti o quasi tutti a casa hanno avuto una malattia simile al morbillo", ha riferito ancora Gavigan. E la mancata individuazione dei casi complica il tracciamento dei contatti. Tra l'altro, come confermato dall'esperto, tutti i pazienti ricoverati per morbillo nel suo ospedale non erano stati vaccinati. A livello statale, meno dell'1% dei casi riguarda persone vaccinate.

In aumento la richiesta di vaccini

Proprio data la situazione risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Secondo il dipartimento sanitario della Pennsylvania, ad agosto sono state somministrate oltre 49mila dosi di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi. Nelle prime tre settimane di settembre le dosi sono state oltre 38mila, anche attraverso centri vaccinali temporanei nelle comunità interessate dai contagi. "Per molto tempo le persone non avevano visto alcun caso di morbillo", ha osserva Gavigan. Ora alcuni cittadini "prima esitanti si vaccinano dopo aver visto ammalarsi i familiari e incoraggiano altri a fare altrettanto", ha raccontato. .