I costi della protezione destinata alla famiglia del principe sarebbero, come riferito dal Mail, a carico dello Stato. Intanto si rincorrono le voci sulle motivazioni che hanno spinto il secondogenito di Carlo III e la moglie a tornare nel Regno Unito: a Meghan, attrice nota per il suo personaggio in Suits, sarebbe stato offerto un ruolo in una produzione britannica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il principe Harry e Meghan Markle hanno appena annunciato il loro ritorno in Gran Bretagna e già, nel Paese, sono iniziate le polemiche. Sì perché il ritorno del secondogenito del Re, accompagnato da tutta la sua famiglia, implicherà delle spese aggiuntive: in primis quelle di una scorta per Harry, Meghan e i due figli, Archie e Lilibet. La protezione ai Sussex, secondo gli esperti citati dai media, sarà a carico dello Stato e potrebbe arrivare a costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline l'anno. “Un circo indecoroso”, come lo ha definito un ex ministro citato in forma anonima dal Mail: i cittadini, ha sottolineato lo stesso tabloid che storicamente è ostile alla coppia, sono “già messi a dura prova” e non avrebbero bisogno di ulteriori pressioni economiche.

Harry nel 2020 aveva rinunciato al privilegio della scorta In realtà non è ancora sicuro se i Sussex avranno una scorta e nemmeno se questa sarà pagata con i fondi pubblici: sul tema il governo non si è ancora espresso. Tuttavia, le polemiche viaggiano più veloci specialmente se si tratta di una coppia che, con lo strappo dai Windsor di sei anni fa, aveva deciso di rinunciare a tutti i privilegi dei membri della famiglia reale tra i quali anche il diritto automatico alla scorta. Ora il comitato governativo preposto alla sicurezza della royal family dovrà analizzare la situazione alla luce del ritorno in patria di Harry e anche di un possibile riavvicinamento con gli altri membri di Buckingham Palace. Dai Davies, ex responsabile di Scotland Yard per la protezione dei reali, ha riferito ai tabloid britannici che il ritorno di Harry "ha cambiato le cose": portare con sé la famiglia, essere residente nel Regno e il suo profilo pubblico fanno aumentare le possibilità che ottenga la protezione della polizia. Leggi anche Principe Harry vuole re Carlo ai prossimi Invictus Games a Birmingham