Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gb, la scorta ai Sussex potrebbe costare 5 milioni. Per Meghan possibile ritorno sul set

Mondo
©Ansa

I costi della protezione destinata alla famiglia del principe sarebbero, come riferito dal Mail, a carico dello Stato. Intanto si rincorrono le voci sulle motivazioni che hanno spinto il secondogenito di Carlo III e la moglie a tornare nel Regno Unito: a Meghan, attrice nota per il suo personaggio in Suits, sarebbe stato offerto un ruolo in una produzione britannica

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il principe Harry e Meghan Markle hanno appena annunciato il loro ritorno in Gran Bretagna e già, nel Paese, sono iniziate le polemiche. Sì perché il ritorno del secondogenito del Re, accompagnato da tutta la sua famiglia, implicherà delle spese aggiuntive: in primis quelle di una scorta per Harry, Meghan e i due figli, Archie e Lilibet. La protezione ai Sussex, secondo gli esperti citati dai media, sarà a carico dello Stato e potrebbe arrivare a costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline l'anno. “Un circo indecoroso”, come lo ha definito un ex ministro citato in forma anonima dal Mail: i cittadini, ha sottolineato lo stesso tabloid che storicamente è ostile alla coppia, sono “già messi a dura prova” e non avrebbero bisogno di ulteriori pressioni economiche. 

Harry nel 2020 aveva rinunciato al privilegio della scorta

In realtà non è ancora sicuro se i Sussex avranno una scorta e nemmeno se questa sarà pagata con i fondi pubblici: sul tema il governo non si è ancora espresso. Tuttavia, le polemiche viaggiano più veloci specialmente se si tratta di una coppia che, con lo strappo dai Windsor di sei anni fa, aveva deciso di rinunciare a tutti i privilegi dei membri della famiglia reale tra i quali anche il diritto automatico alla scorta. Ora il comitato governativo preposto alla sicurezza della royal family dovrà analizzare la situazione alla luce del ritorno in patria di Harry e anche di un possibile riavvicinamento con gli altri membri di Buckingham Palace. Dai Davies, ex responsabile di Scotland Yard per la protezione dei reali, ha riferito ai tabloid britannici che il ritorno di Harry "ha cambiato le cose": portare con sé la famiglia, essere residente nel Regno e il suo profilo pubblico fanno aumentare le possibilità che ottenga la protezione della polizia.

Leggi anche

Principe Harry vuole re Carlo ai prossimi Invictus Games a Birmingham

Possibile ritorno sul set per Meghan

Intanto non si placa la curiosità sulle motivazioni che hanno portato i duchi di Sussex a decidere di tornare in Gran Bretagna. Sicuramente ha giovato l’incontro con Re Carlo e la consorte Camilla avvenuto a luglio che, tra le altre cose, ha consentito ai sovrani britannici di rivedere i nipotini dopo anni. Un motivo potrebbe però essere la carriera da attrice di Meghan Markle che aveva abbandonato gli schermi per sposare il principe Harry. A dirlo è la Bbc che riferisce che fonti vicine alla coppia non hanno smentito le indiscrezioni secondo cui a Meghan sarebbe stato offerto un ruolo in una produzione britannica. Markle era nota soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva americana Suits, in cui interpretava l'avvocatessa Rachel Zane.

Vedi anche

Harry in Uk visita un ospedale pediatrico a Birmingham. FOTO
FOTOGALLERY

©Getty

1/18
Mondo

Compleanno Meghan Markle, la moglie del principe Harry compie 45 anni

Dal mondo di Hollywood alla corte di Buckingham Palace, per poi tornare in California: ecco la storia per immagini dell'attrice americana, nata il 4 agosto 1981 e diventata nel 2018 moglie del secondogenito di Carlo e Diana. È madre di due figli, Archie e Lilibet Diana. LA FOTOGALLERY

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Turchia emette mandato d'arresto per Netanyahu per la Flotilla. LIVE

live Mondo

La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano...

Guerra Ucraina Russia, Finlandia denuncia invasione spazio aereo. LIVE

live Mondo

La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo: aperta una indagine. Di...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Altri Paesi trasferiranno migranti a Roma. Meloni: Patto Ue ci tutela

Mondo

Aumentano i Paesi che hanno annunciato l’intenzione di trasferire i migranti verso Roma: dopo...

Canale di Panama, traffico navi ridotto da settembre per la siccità

Mondo

Dal 3 i transiti giornalieri consentiti scenderanno da 36 a 34, per poi ridursi ulteriormente a...

Mondo: I più letti