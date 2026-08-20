Angie Nixon, una socialista ha vinto le primarie dem in Florida: chi è

La vittoria di Nixon ha fatto seguito a una serie di successi di candidati progressisti nelle primarie democratiche, tra cui quelli a Filadelfia, in Colorado, nel Michigan e a New York. "La Florida è pronta per un candidato socialista democratico alle elezioni generali? Non lo so ancora", ha detto al The Guardian Aubrey Jewett, docente di scienze politiche alla University of Central Florida. "Ma ciò che queste primarie hanno dimostrato è che, all'interno della base del Partito Democratico, c'è una forte maggioranza di socialdemocratici progressisti in Florida, proprio come a quanto pare accade in tutto il Paese". Inoltre, osserva Jewett, la Florida è densamente popolata da comunità ispaniche e l’avversaria repubblicana Ashley Moody cercherà senza dubbio di attribuire alla campagna di Nixon l'etichetta di "socialista", che si è dimostrata a lungo ‘tossica’ alle urne per questi gruppi di elettori. "L'establishment democratico si sentiva più a suo agio con Vindman - ha proseguito Jewett - Perché lui aveva dimostrato di saper raccogliere fondi, al contrario di Nixon. Nixon dovrà davvero impegnarsi a fondo per dimostrare di essere in grado di raccogliere fondi o, se non ci riuscirà, per dimostrare di poter in qualche modo ricreare il successo della campagna dal basso che le ha portato la vittoria qui".

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