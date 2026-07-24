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La Romania ha abbattuto un drone all'interno del proprio territorio: indagini in corso

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Il presidente Nicusor Dan ha confermato che il drone è stato abbattuto da "un pilota rumeno ai comandi di un F-16" e anche che "alcune squadre stanno conducendo le indagini per fornire tutti i dettagli sull'incidente".  E' stato anche spiegato che la zona dove il velivolo senza pilota è stato abbattuto era disabitata

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La Romania ha abbattuto per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina un drone nel proprio spazio aereo, secondo quanto comunicato dal presidente rumeno, Nicusor Dan. "È stato abbattuto verso le 11:00, da un pilota rumeno ai comandi di un F-16 e alcune squadre stanno conducendo le indagini per fornire tutti i dettagli sull'incidente", ha dichiarato Dan davanti ai media. E' stato anche confermato che la zona dove il velivolo senza pilota è stato abbattuto era disabitata.

Il supporto dell'Italia

L'abbattimento del drone nello spazio aereo della Romania è successo anche grazie alla presenza di "un pilota dedicato", ma anche "della rapida risposta delle Forze Armate Rumene e di una coordinazione impeccabile con gli Eurofighter italiani in servizio Nato di Air Policing, che sono stati anch'essi allertati". Lo ha confermato sui social la ministra degli Esteri della Romania, Toiu Oana. "Il presidente Nicusor Dan e il ministro della Difesa Nazionale Radu Miruta hanno riaffermato oggi il nostro impegno a proteggere il nostro spazio aereo e a continuare a investire in capacità moderne di difesa aerea e ant-drone". La ministra ha poi spiegato che "l'area di impatto e i detriti sono attualmente in fase di analisi. Il cammino verso una maggiore sicurezza è il cammino verso la pace al nostro confine. Proteggeremo i nostri cittadini e sosterremo gli sforzi internazionali per assistere i nostri vicini, che stanno proteggendo vite civili innocenti contro questi attacchi illegali".

La preoccupazione dell'Ue

"Non è la prima volta che dei droni entrano in Romania. Siamo preoccupati e aspetteremo le indagini" avviate "da Bucarest. Nel frattempo sottolineiamo la nostra solidarietà al popolo romeno". Lo ha riferito la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, in merito al nuovo incidente verificatosi questa mattina in Romania.

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