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Influencer messicana Adriana Garcia morta dopo intervento di chirurgia estetica

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Ad annunciare la morte dell’influencer è stato il marchio Drop Shop, con il quale collaborava. Le autorità messicane hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità

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L’influencer e content creator messicana Adriana Garcia è morta a 30 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. Come riportano i media messicani, in seguito all’operazione, eseguita martedì scorso, sarebbero insorte alcune complicazioni. La giovane lascia una bambina di 6 anni. Le autorità messicane hanno aperto un’inchiesta sulla morte dell’influencer. L’indagine dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.

L’annuncio della scomparsa 

A dare notizia della scomparsa dell’influencer è stato il brand Drop Shop, marchio messicano specializzato nella vendita di articoli di lusso con il quale collaborava. “Diciamo addio a un membro della famiglia di Drop Shop”, si legge in un post pubblicato sull’account Instagram. “Ricorderemo il suo affetto, la sua gentilezza e i momenti condivisi insieme. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla figlia e agli amici, augurando loro forza e serenità in questo momento difficile”. L’ultimo post pubblicato da Garcia su Instagram risale al 2 luglio: un carosello di fotografie scattate durante un viaggio a Los Cabos nell’anno precedente. Il post precedente, pubblicato a metà giugno, la ritraeva insieme alla figlia.

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