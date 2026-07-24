Ad annunciare la morte dell’influencer è stato il marchio Drop Shop, con il quale collaborava. Le autorità messicane hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità

L’influencer e content creator messicana Adriana Garcia è morta a 30 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. Come riportano i media messicani, in seguito all’operazione, eseguita martedì scorso, sarebbero insorte alcune complicazioni. La giovane lascia una bambina di 6 anni. Le autorità messicane hanno aperto un’inchiesta sulla morte dell’influencer. L’indagine dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.