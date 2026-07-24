Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale

Sidney Serpetri, 52enne fiorentina, era in vacanza con la famiglia quando è rimasta coinvolta in un frontale con un camion. Morto anche l'autista keniano. In ospedale in condizioni non gravi il figlio e il marito

Un tragico scontro frontale con un camion è costato la vita a Sidney Serpetri, turista italiana di 52 anni in vacanza in Kenya con la famiglia. Secondo quanto raccolto dall'Ansa, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano che guidava il taxi a bordo del quale viaggiava la famiglia, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni.

L'ambasciata italiana segue la vicenda

Sin dalla prima segnalazione, a quanto si apprende, l'ambasciata d'Italia a Nairobi in raccordo con la Farnesina sta seguendo la vicenda con la massima attenzione, e ha preso immediatamente contatto con l’ospedale e con il marito, che ha riferito che lui e il figlio si troverebbero in condizioni stabili. L'Ambasciata continuerà a fornire massima vicinanza e ogni possibile assistenza alla famiglia. Lo scorso aprile, a Diani, un incidente in moto era costato la vita a Stefano Quadrelli, riminese di 63 anni, mentre l'anno prima, sempre a Diani erano morti altri due turisti, il milanese Marco Curcio e la valtellinese Karen Demozzi.