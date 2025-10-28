In Kenya un aereo con a bordo turisti stranieri si è schiantato al suolo provocando la morte dei 10 passeggeri e del pilota. Il velivolo, precipitato a Kwale, vicino alla costa dell'Oceano Indiano, trasportava otto ungheresi e due tedeschi.
Prossimi video
Proiettato tra macerie a Gaza film "La voce di Hind Rajab"
Mondo
Kenya, precipita aereo turistico: 11 morti
Mondo
Il figlio del giornalista di Hong Kong Jimmy Lai: Mio padre in fin di vita, Trump unica speranza per salvarlo
Mondo
Papa Leone XIV: "Il mondo ha bisogno di riconciliazione"
Mondo
Usa, Pentagono conferma attacchi a imbarcazioni dei narcos
Mondo
Manca poco per il landfall dell'uragano Melissa in Giamaica
Mondo
Uragano Melissa sulla Giamaica, la traiettoria dal satellite
Mondo