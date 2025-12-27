Offerte Sky
Giappone, maxi tamponamento: morti e feriti

Mondo

Un maxi tamponamento che ha coinvolto 56 veicoli si è verificato sulla Kan-Etsu Expressway, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale, quando due camion hanno sbandato su una carreggiata ghiacciata provocando una violenta reazione a catena e incendi che hanno interessato decine di mezzi. Nell’incidente è morta una donna di 77 anni e almeno 26 persone sono rimaste ferite

