Un maxi tamponamento che ha coinvolto 56 veicoli si è verificato sulla Kan-Etsu Expressway, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale, quando due camion hanno sbandato su una carreggiata ghiacciata provocando una violenta reazione a catena e incendi che hanno interessato decine di mezzi. Nell’incidente è morta una donna di 77 anni e almeno 26 persone sono rimaste ferite
Prossimi video
Giappone, maxi tamponamento: morti e feriti
Mondo
Somalia, Israele riconosce indipendenza del Somaliland
Mondo
Usa, stato di emergenza a New York per tempesta Devin
Mondo
Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago. Pace vicina
Mondo
Lunedì Netanyahu negli Usa per la fase 2 del piano di pace
Mondo
Zelensky: piano pace pronto all'80% entro fine anno a Miami
Mondo
Siria, esplosione in una moschea a Homs: morti e feriti
Mondo