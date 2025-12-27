Nigeria, raid Usa colpisce campi addestramento Isis

Raid aerei condotti con supporto Usa hanno preso di mira due campi legati all’Isis nella foresta di Bauni, nello stato di Sokoto, utilizzati da combattenti stranieri provenienti dal Sahel per pianificare attacchi su larga scala in Nigeria. L’operazione è stata approvata dal presidente nigeriano Bola Tinubu nell’ambito della lotta all’insorgenza jihadista
