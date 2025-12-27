Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nigeria, raid Usa colpisce campi addestramento Isis

Mondo

Raid aerei condotti con supporto Usa hanno preso di mira due campi legati all’Isis nella foresta di Bauni, nello stato di Sokoto, utilizzati da combattenti stranieri provenienti dal Sahel per pianificare attacchi su larga scala in Nigeria. L’operazione è stata approvata dal presidente nigeriano Bola Tinubu nell’ambito della lotta all’insorgenza jihadista

Prossimi video

Thailandia-Cambogia, firmato accordo di cessate il fuoco

Mondo

Trovata intesa tra Thailandia e Cambogia su cessate il fuoco immediato

Mondo

Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev

Mondo

Nigeria, raid Usa colpisce campi addestramento Isis

Mondo

Giappone, maxi tamponamento: morti e feriti

Mondo

Somalia, Israele riconosce indipendenza del Somaliland

Mondo