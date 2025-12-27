Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev

Kiev è stata colpita da missili e droni russi, che hanno causato almeno 28 feriti tra cui due bambini e danni a case, palazzi e auto in gran parte della città. La popolazione si è rifugiata nelle stazioni della metropolitana per protezione dal freddo, mentre l’allarme aereo è rimasto attivo per ore. Il bombardamento è avvenuto un giorno prima dell’incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente Usa Donald Trump, volto a discutere i dettagli di un possibile accordo di pace