Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev

Mondo

Kiev è stata colpita da missili e droni russi, che hanno causato almeno 28 feriti tra cui due bambini e danni a case, palazzi e auto in gran parte della città. La popolazione si è rifugiata nelle stazioni della metropolitana per protezione dal freddo, mentre l’allarme aereo è rimasto attivo per ore. Il bombardamento è avvenuto un giorno prima dell’incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente Usa Donald Trump, volto a discutere i dettagli di un possibile accordo di pace

Prossimi video

Thailandia-Cambogia, firmato accordo di cessate il fuoco

Mondo

Trovata intesa tra Thailandia e Cambogia su cessate il fuoco immediato

Mondo

Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev

Mondo

Nigeria, raid Usa colpisce campi addestramento Isis

Mondo

Giappone, maxi tamponamento: morti e feriti

Mondo

Somalia, Israele riconosce indipendenza del Somaliland

Mondo