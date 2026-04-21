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Così l’instabilità politica di Slovenia e Romania le allontana dall’Ue

Luciana Grosso

Ispi
Robert Golob ha rinunciato all'incarico di formare un governo in Slovenia (Photo by Jure Makovec / AFP via Getty Images)

La rinuncia del liberale Golob a formare un governo a Lubiana e la crisi nella coalizione di maggioranza che sostiene il premier Bolojan a Bucarest rischiano di consegnare i due Paesi alla destra anti europeista

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