A perdere la vita è stato un giovane messicano di 28 anni. In base a quanto emerso, l'uomo era insieme ad altre tre persone su una vettura che all'alba si è fermata nel parcheggio di un distributore di benzina. Quando i quattro si sono accorti della presenza di agenti degli agenti dell'Ice, sono fuggiti a piedi. Uno di loro è finito su una strada trafficata ed è stato travolto da un autoarticolato

Un uomo che cercava di sfuggire agli agenti dell'Ice ha perso la vita dopo esser stato investito da un tir in Florida. Lo ha comunicato la polizia di St Augustine. Secondo quanto emerso, quattro persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste ha attraversato una strada statale, finendo sulla traiettoria di un tir che stava transitando nello stesso luogo.

La vittima e cosa è successo

In particolare a morire è stato un giovane messicano di 28 anni. In base a quanto emerso, l'uomo era insieme ad altre tre persone su una vettura che all'alba si è fermata nel parcheggio di un distributore di benzina. Quando i quattro si sono accorti della presenza di agenti della U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice) e della Homeland Security Investigations, sono fuggiti a piedi. Uno di loro è finito su una strada trafficata ed è stato travolto dall'autoarticolato.

La terza morte in una settimana

Si tratta della terza morte in una settimana che coinvolge incontri con personale dell'Ice dopo che in Texas e nel Maine altri due immigrati erano stati uccisi da agenti che hanno aperto il fuoco.