Usa, manifestazioni in Maine dopo un nuovo omicidio dell’ICE

Una persona è stata uccisa il 13 luglio durante uno scontro con agenti dell’Immigrazione statunitensi a Biddeford, nel Maine: è successo pochi giorni dopo che un uomo era stato ucciso da un agente statunitense durante un controllo stradale in Texas. La sparatoria ha scatenato proteste a Biddeford, dove manifestanti contrari all’Immigration and Customs Enforcement (ICE) hanno sfilato per le strade della città, prima che, nel corso della giornata, si tenesse una veglia commemorativa a lume di candela. La polizia di Biddeford non ha rilasciato commenti e ha rinviato le domande all’ICE.