Una persona è stata uccisa il 13 luglio durante uno scontro con agenti dell’Immigrazione statunitensi a Biddeford, nel Maine: è successo pochi giorni dopo che un uomo era stato ucciso da un agente statunitense durante un controllo stradale in Texas. La sparatoria ha scatenato proteste a Biddeford, dove manifestanti contrari all’Immigration and Customs Enforcement (ICE) hanno sfilato per le strade della città, prima che, nel corso della giornata, si tenesse una veglia commemorativa a lume di candela. La polizia di Biddeford non ha rilasciato commenti e ha rinviato le domande all’ICE.
Prossimi video
Iran, incendio nell'isola di Kish dopo i nuovi raid USA
Mondo
Usa, le prime immagini della sparatoria nel Maine
Mondo
Cina, faro galleggiante travolge le linee elettriche
Mondo
Usa, manifestazioni in Maine dopo un nuovo omicidio dell’ICE
Mondo
Iran, nuovi attacchi USA e missili nello stretto di Hormuz
Mondo
Iran, Trump: accordo preliminare era un test per Teheran
Mondo
Vertice Volenterosi, Macron: "Non vogliamo essere deboli nei confronti di Mosca"
Mondo