Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, agente dell'Ice uccide un uomo durante controllo in Maine

Mondo
©Ansa

Il tragico episodio a  pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un "incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo è rimasto ucciso oggi in Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'Ice, a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Lo riporta la Cnn. "Una persona è rimasta uccisa. L'Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'Fbi per le indagini", ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un "incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine". 

Mondo: Ultime notizie

Arabia attacca aeroporto Yemen, Houthi sequestrano aereo Croce Rossa

Mondo

Il gruppo filoiraniano minaccia ritorsioni per l’attacco contro lo scalo internazionale di...

Svolta sull'omicidio di Widdecombe, aperta indagine per “terrorismo"

Mondo

Il caso passa oggi nelle mani dell'antiterrorismo, dopo l'annuncio dell'arresto di un 28enne nel...

Iran, media: "Colpi di avvertimento dei Pasdaran su due navi a Hormuz"

live Mondo

Secondo la tv iraniana, due navi tentavano di "transitare illegalmente nello Stretto di Hormuz",...

Russia, cyberattacco a Europa: Parigi e Berlino convocano ambasciatori

live Mondo

A Mosca il sindaco Sergei Sobyanin ha riferito che 11 droni sono stati abbattuti durante la notte...

Guerra Ucraina, oggi vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi

Mondo

Il presidente francese Macron ospita oltre 25 capi di Stato e di governo, tra cui anche il...

Mondo: I più letti