Kate Middleton in abito bianco visita un ospedale pediatrico a Londra. FOTO
La principessa del Galles si è recata all’Evelina London Children's Hospital, di cui è madrina, per parlare con i piccoli pazienti, le loro famiglie e i membri dello staff. Un’occasione per saperne di più sul centro che ambisce a diventare il più completo nel trattamento delle malattie infantili
- Kate Middleton il 6 luglio è andata in visita all’Evelina Children’s Hospital di Londra, un ospedale pediatrico nella capitale britannica.
- La principessa di Galles, accompagnata dallo staff e dall'amministratore delegato Gubby Ayida, ha fatto il giro della struttura osservando le sale e i macchinari usati per la cura dei piccoli pazienti.
- Kate Middleton si è poi fermata a parlare con i medici e tutto lo staff dell’Evelina Children’s Hospital, di cui è patrona, per saperne di più sui progetti del centro che punta a diventare il più completo e innovativo nel panorama pediatrico in Inghilterra.
- La principessa si è poi intrattenuta con i piccoli pazienti e con i loro genitori, chiacchierando, ridendo e sedendosi accanto ai bambini costretti a rimanere a letto.
- Kate, sorridente, ha trascorso tutto il pomeriggio tra le stanze che ospitano i degenti.
- È quindi rimasta ad ascoltare le storie di coloro che, già ricoverati nell'ospedale pediatrico, stanno usufruendo delle nuove tecniche avanzate della clinica che punta a diventare la più completa nel trattamento delle malattie infantili.
- Per l’occasione, la futura regina ha indossato un elegante abito bianco longuette in stoffa leggera, chiuso da bottoni neri e stretto in vita da una cintura dello stesso colore. Ai piedi, un paio di decolletes a punta nere con tacco medio.
- A completare il look, la principessa ha optato per degli orecchini pendenti in perla bianca e un elegante anello con diamanti. Infine, trucco leggero e capelli sciolti sulle spalle.