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Kate Middleton in abito bianco visita un ospedale pediatrico a Londra. FOTO

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©IPA/Fotogramma

La principessa del Galles si è recata all’Evelina London Children's Hospital, di cui è madrina, per parlare con i piccoli pazienti, le loro famiglie e i membri dello staff. Un’occasione per saperne di più sul centro che ambisce a diventare il più completo nel trattamento delle malattie infantili

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