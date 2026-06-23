Porte girevoli a Downing Street, dove il cambio di inquilino è ormai prossimo dopo che Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro per lasciar spazio, con ogni probabilità, all' ex sindaco di Manchester Andy Burnham , principale candidato alla successione alla leadership del Labour Party e, di conseguenza, al ruolo di capo di govenro. Eppure c'è qualcosa che non cambia, qualcuno che, nonostante l'imminente trasloco, da quella casa dal portone iconico non se ne andrà. Si tratta di Larry The Cat, il gatto più famoso del Regno Unito, acchiappa-topi ufficiale del governo di sua Maestà.

I possibili antagonisti

Da circa 16 anni Larry non conosce crisi politiche ma, anzi, osserva uno dopo l’altro i ministri che si succedono a Downing Street. Adesso, due anni dopo aver salutato l'arrivo di Starmer, è pronto ad accogliere il suo settimo primo ministro, il secondo laburista di fila dopo la lunga era dei Conservatori alla guida del Regno Unito, iniziata nel 2010, poco prima dell'arrivo di Larry proprio a Downing Street, avvenuto nel 2011. Durante i due anni di Starmer, Larry ha dovuto dividere il territorio con Jojo e Prince, i due gatti di famiglia del premier, mentre all'epoca del premier Rishi Sunak, ultimo Tory a Downing Street, Larry ha convissuto con un labrador di nome Nova.

Il profilo social

Larry ha anche un profilo non ufficiale su X, creato per scherzo ma diventato popolarissimo con quasi 900 mila follower, e una fanpage su Instagram da 82 mila follower, nei quali compaiono foto e diversi “commenti” a proposito della scena politica britannica, incluso gli ultimi dedicati proprio alle dimessioni di Starmer.