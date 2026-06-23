Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dimissioni Starmer, il gatto Larry attende il nuovo premier a Downing Street

Mondo
x.com/Number10cat

L’acchiappa-topi ufficiale del governo di sua Maestà, seguitissimo anche sui social network, non conosce crisi politiche ma anzi, osserva uno dopo l’altro i primi ministri che si succedono. Adesso è pronto ad accogliere il suo settimo

ascolta articolo

Porte girevoli a Downing Street, dove il cambio di inquilino è ormai prossimo dopo che Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro per lasciar spazio, con ogni probabilità, all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, principale candidato alla successione alla leadership del Labour Party e, di conseguenza, al ruolo di capo di govenro. Eppure c'è qualcosa che non cambia, qualcuno che, nonostante l'imminente trasloco, da quella casa dal portone iconico non se ne andrà.  Si tratta di Larry The Cat, il gatto più famoso del Regno Unito, acchiappa-topi ufficiale del governo di sua Maestà. 

I possibili antagonisti

Da circa 16 anni Larry non conosce crisi politiche ma, anzi, osserva uno dopo l’altro i ministri che si succedono a Downing Street. Adesso, due anni dopo aver salutato l'arrivo di Starmer, è pronto ad accogliere il suo settimo primo ministro, il secondo laburista di fila dopo la lunga era dei Conservatori alla guida del Regno Unito, iniziata nel 2010, poco prima dell'arrivo di Larry proprio a Downing Street, avvenuto nel 2011. Durante i due anni di Starmer, Larry ha dovuto dividere il territorio con Jojo e Prince, i due gatti di famiglia del premier, mentre all'epoca del premier Rishi Sunak, ultimo Tory a Downing Street, Larry ha convissuto con un labrador di nome Nova. 

Il profilo social

Larry ha anche un profilo non ufficiale su X, creato per scherzo ma diventato popolarissimo con quasi 900 mila follower, e una fanpage su Instagram da 82 mila follower, nei quali compaiono foto e diversi “commenti” a proposito della scena politica britannica, incluso gli ultimi dedicati proprio alle dimessioni di Starmer.

Approfondimento

Regno Unito, cosa succede dopo le dimissioni del premier Keir Starmer

Mondo: Ultime notizie

Nord Corea, Kim Jong-Un: avremo arsenale nucleare più grande del mondo

Mondo

Davanti al Partito dei lavoratori della Corea (Wpk), riunito in assemblea plenaria lo scorso...

Iran: "Non permetteremo a ispettori Aiea di visitare siti nucleari"

live Mondo

Il primo round di colloqui in Svizzera si è concluso positivamente. Gli Stati Uniti allentano le...

Guerra Ucraina, sei feriti durante raid notturni: allarme aereo a Kiev

live Mondo

Da Kiev arriva il monito alla Bielorussia sull'uso di ripetitori per aiutare i droni russi a...

Regno Unito, cosa succede dopo le dimissioni del premier Keir Starmer

Mondo

Keir Starmer, il politico che nel 2024 ha guidato il partito laburista alla prima vittoria...

Attentato sventato durante evento Mma a Casa Bianca, altri 2 arresti

Mondo

Dopo l'incriminazione di cinque uomini il 16 giugno, due giorni dopo l'evento tenuto per gli 80...

Mondo: I più letti