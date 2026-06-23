Le regole del partito Laburista prevedono che per potersi candidare alla leadership sia necessario avere il sostegno di almeno il 20% dei deputati: considerando che attualmente sono 403 i Labour a Westminster, si tratta di 81 parlamentari. Anche i candidati devono sedere ai Commons: per tradizione infatti il primo ministro è parlamentare, ed è anche per questo che Andy Burnham ha lasciato la carica di sindaco di Manchester per rientrare in Parlamento nelle recenti elezioni suppletive. Inoltre per potersi candidare è necessario anche il supporto di organizzazioni e sindacati affiliati al partito.

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