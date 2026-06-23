Il messaggio inviato alla Cnn era stato tenuto segreto per favorire le indagini. La donna era scomparsa all'inizio del 2026 ascolta articolo

Un messaggio inviato a febbraio ai media in relazione alla scomparsa di Nancy Guthrie (IL PROFILO), madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, annunciava il suo decesso. Lo ha raccontato la Cnn, secondo cui il contenuto del secondo biglietto era noto all'emittente Usa e alla redazione locale di una tv di Tucson, in Arizona, che aveva ricevuto entrambi i biglietti. Entrambe le testate, riporta oggi Cnn, avevano accolto la richiesta delle forze dell'ordine e della famiglia di non divulgare il contenuto di entrambi i biglietti, in modo da poter autenticare eventuali comunicazioni future con il rapitore o i rapitori (LE FOTO). Nancy Guthrie era scomparsa dalla sua abitazione all'inizio di quest'anno.





La ricostruzione degli inquirenti A seguito di una prima nota, era stato richiesto un riscatto di milioni di dollari. La seconda nota affermava che Nancy Guthrie era morta, e sebbene non avessero intenzione di ucciderla, la donna era deceduta poco dopo il rapimento, secondo fonti delle forze dell'ordine. La famiglia aveva risposto con un video il 7 febbraio, in cui Savannah Guthrie aveva detto: "Abbiamo ricevuto il vostro messaggio e lo capiamo". Scrive la Cbs che secondo gli investigatori che conoscono il caso, le autorità ritengono che due richieste di riscatto indirizzate alla famiglia di Nancy Guthrie pochi giorni dopo la sua scomparsa, tra cui una che annunciava la sua morte, siano state probabilmente inviate dalla persona o dal gruppo di persone che l'hanno rapita. Il primo messaggio chiedeva milioni di dollari in bitcoin per il rilascio di Nancy Guthrie. Leggi anche Nancy Guthrie, la figlia Savannah: "Siamo in agonia. È insopportabile"