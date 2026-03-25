In un colloquio con la collega Hoda Kotb, che sarà trasmesso nel corso della settimana, la co-conduttrice di Today ha parlato apertamente della ricerca in corso di sua madre, descrivendo l'angoscia che la sua famiglia sta vivendo a più di sette settimane dalla sua scomparsa dalla casa in Arizona ascolta articolo

A quasi due mesi dalla scomparsa della madre Nancy, Savannah Guthrie torna al programma Today della NBC con una lunga intervista preregistrata insieme alla collega e amica Hoda Kotb. Lo show ha trasmesso un breve filmato della loro conversazione e l'intervista integrale andrà in onda in due parti nelle puntate di giovedì e venerdì. "Qualcuno deve fare la cosa giusta. Siamo in agonia. È insopportabile. Mi sveglio ogni notte nel cuore della notte, ogni notte", ha detto Guthrie a Kotb. "Immagino il suo terrore, ed è inconcepibile, ma sono pensieri che pretendono di essere pensati, e io non mi volterò dall'altra parte. Lei deve tornare a casa, ora".

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Il giallo della scomparsa di Nancy Guthrie Nancy Guthrie ha 84 anni ed è stata vista l'ultima volta la sera del 31 gennaio 2026 a Tucson, in Arizona, intorno alle 21:45, dopo aver cenato a casa della figlia Annie. La famiglia ha lanciato l'allarme il mattino seguente, il primo febbraio, quando Nancy non si è presentata a un appuntamento a casa di un’amica. Gli investigatori ritengono che si tratti di un rapimento avvenuto nel cuore della notte, ma per ora gli indizi sono scarsi. Sono state rinvenute tracce di sangue davanti alla sua abitazione e i filmati delle telecamere di sicurezza hanno mostrato un uomo mascherato che manometteva i sistemi di sorveglianza, mentre il pacemaker dell'anziana donna è stato disconnesso intorno alle 2:28 del mattino nel giorno della sua scomparsa. La famiglia Guthrie ha offerto una ricompensa di 1 milione di dollari per informazioni che portino al suo ritrovamento, ma al momento di Nancy Guthrie non è stata ancora ritrovata. Approfondimento Caso Guthrie e i cloud: se i "dati cancellati" non spariscono davvero

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L'appello su Instagram ai rapitori pochi giorni dopo la sparizione Pochi giorni dopo la scomparsa della madre, Savannah Guthrie, affiancata dalla sorella Annie e dal fratello Camron, ha pubblicato un video su Instagram, implorando maggiori informazioni dal possibile rapitore della madre e dichiarando che la famiglia era disponibile ad avviare un contatto. Nel video, i fratelli hanno anche ringraziato il pubblico americano "per le preghiere per la nostra amata mamma". Nel corso delle ricerche in atto, che coinvolgono agenzie statali e federali, le autorità hanno diffuso il video di una persona descritta come sospetta: si vede un individuo armato e con il volto coperto mentre sembra manomettere una telecamera di sicurezza presso l’abitazione di Nancy Guthrie, nell’area di Tucson. L’Fbi ha dichiarato di essere alla ricerca di un uomo alto tra 1,75 e 1,78 metri, di corporatura media. Nelle immagini del videocitofono indossava uno zaino nero Ozark Trail Hiker Pack da 25 litri. Vedi anche Nancy Guthrie scomparsa, Fbi diffonde video uomo sospetto

Nancy Guthrie - ©Getty

La ricompensa di 1 milione di dollari per il suo ritrovamento La famiglia Guthrie ha offerto una ricompensa di 1 milione di dollari per il suo ritrovamento. Separatamente, l’F hbia messo a disposizione una ricompensa di 50mila dollari per informazioni che portino al suo ritrovamento o all’arresto e alla condanna di chiunque sia coinvolto nella sua scomparsa. All’inizio di questo mese, Savannah, che è in congedo, ha visitato lo studio di New York del suo programma e ha dichiarato di avere intenzione di tornare al suo posto. "Pur volendo tornare in onda, al momento resta concentrata sul sostegno alla sua famiglia e sul lavoro per riportare Nancy a casa", ha dichiarato un portavoce dei Today. Approfondimento Chi è Nancy Guthrie e cosa sappiamo sulla sua scomparsa