Nancy Guthrie scomparsa, Fbi diffonde video uomo sospetto

Nel caso della scomparsa di Nancy Guthrie, l’Fbi ha diffuso video e foto di un uomo ripreso mentre manomette una telecamera nella villa della donna. Dal passamontagna del sospetto si intravedono i baffi. Gli investigatori ritengono il filmato decisivo per identificarlo, anche grazie al suo modo di muoversi
Prossimi video
Migranti illegali, da Strasburgo ok a lista "Paesi sicuri"
Mondo
Ucraina, raid russo a Kharkiv: tre bambini tra le vittime
Mondo
Le prime immagini della sparatoria a Tumbler Ridge (Canada)
Mondo
Netanyahu vola da Trump per parlare di Iran e Cisgiordania
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il coraggio degli ucraini nello sport come in guerra
Mondo
Cisgiordania, le voci dei palestinesi che denunciano l'annessione
Mondo
Migrazione, Parlamento Ue approva nuove norme su Paesi sicuri
Mondo