Nancy Guthrie scomparsa, Fbi diffonde video uomo sospetto

Mondo

Nel caso della scomparsa di Nancy Guthrie, l’Fbi ha diffuso video e foto di un uomo ripreso mentre manomette una telecamera nella villa della donna. Dal passamontagna del sospetto si intravedono i baffi. Gli investigatori ritengono il filmato decisivo per identificarlo, anche grazie al suo modo di muoversi

