L'FBI diffonde nuove immagini di un individuo sospetto davanti alla casa di Nancy Guthrie, 84enne madre della giornalista NBC Savannah Guthrie, scomparsa da circa una settimana a Tucson, Arizona. Le foto, recuperate da sistemi di sicurezza precedentemente inaccessibili, mostrano una persona incappucciata e apparentemente armata mentre tenta di manomettere una telecamera

Nancy Guthrie, 84 anni, madre della nota anchor televisiva americana Savannah Guthrie, conduttrice del programma “Today” di NBC, è scomparsa dalla propria abitazione nei dintorni di Tucson, Arizona, circa una settimana fa. Il caso ha assunto rilevanza nazionale negli Stati Uniti, con le autorità che ipotizzano un possibile rapimento. Dopo giorni di indagini, l’FBI diffonde nuove immagini che mostrano un individuo armato e incappucciato davanti alla porta dell’abitazione, mentre tenta di manomettere il sistema di videosorveglianza.

Immagini dell’FBI sul sospetto L’FBI ha diffuso quattro fotografie in bianco e nero che mostrano un sospetto armato davanti alla casa di Nancy Guthrie. La persona, con cappuccio, guanti e zaino, appare mentre cerca di oscurare la telecamera di sicurezza. Le immagini, recuperate da dati residui dei sistemi precedentemente inaccessibili, rappresentano i primi elementi visivi su un possibile coinvolgimento di un soggetto nella scomparsa della donna.

Cronologia della scomparsa Nancy Guthrie è stata vista l’ultima volta la sera del 31 gennaio, durante una cena a casa della figlia maggiore Annie, nella zona residenziale di Catalina Foothills, vicino alle Santa Catalina Mountains. Intorno alle 22 è stata riaccompagnata a casa dal genero. Durante la notte la telecamera della porta d’ingresso è stata disattivata; il software di sicurezza ha rilevato una presenza in casa intorno alle 2, senza video aggiuntivo dalle altre telecamere. Alle 2:28, il pacemaker di Nancy Guthrie ha perso connessione con l’app di controllo sul cellulare, momento in cui gli investigatori ritengono sia avvenuto l’allontanamento dalla casa.

L'ipotesi di rapimento e richieste di riscatto Negli ultimi giorni alcune richieste di riscatto sono circolate nei media, ma finora nessuna è stata considerata credibile dalle autorità. La polizia della contea di Pima e l’FBI coordinano le indagini, trattando la vicenda come un caso penale con possibile rapimento.