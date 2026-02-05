Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Savannah, è sparita dalla sua casa vicino a Tucson. Gli investigatori sospettano un sequestro: trovate tracce di sangue ed effrazione. La famiglia lancia un appello ai rapitori mentre si valutano possibili richieste di riscatto. Donald Trump ha ordinato il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine disponibili ascolta articolo

È una corsa contro il tempo negli Stati Uniti per ritrovare Nancy Guthrie, l’84enne madre della popolare conduttrice della NBC Savannah Guthrie, scomparsa dalla sua casa in Arizona e ritenuta vittima di un sequestro. Tra tracce di effrazione, ipotesi di richieste di riscatto e l’appello pubblico della famiglia, il caso ha assunto una dimensione nazionale, spingendo anche il presidente Donald Trump a mobilitare le forze dell’ordine federali.

La scomparsa nella notte Nancy Guthrie è scomparsa dalla sua abitazione nella zona di Tucson, in Arizona, tra la notte di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. La donna viveva da sola ed è stata vista per l’ultima volta sabato sera. La famiglia ha denunciato la scomparsa domenica pomeriggio, dopo che Nancy non si è presentata in chiesa, come era solita fare.

La conferenza stampa delle forze di polizia dopo la scomparsa di Nancy Guthrie - ©Getty

Gli elementi investigativi Gli investigatori hanno trovato segni di effrazione nell’abitazione di Catalina Hills e tracce di sangue all’ingresso della casa. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Pima, Nancy Guthrie sarebbe stata portata via contro la sua volontà, probabilmente nel cuore della notte. Le autorità escludono che la scomparsa sia volontaria o legata a problemi di demenza: la donna è descritta come lucida mentalmente, ma con difficoltà di mobilità e bisognosa di assumere farmaci quotidiani.

L’ipotesi del riscatto Nei giorni successivi alla scomparsa, diversi media hanno riferito di aver ricevuto messaggi non confermati con richieste di riscatto. Secondo quanto riportato, i presunti rapitori avrebbero chiesto milioni di dollari in criptovalute per la liberazione dell’anziana. Le comunicazioni sono state consegnate alle forze dell’ordine e rientrano tra le piste investigative al vaglio.

L’appello pubblico della famiglia Savannah Guthrie ha pubblicato un videomessaggio sui social, affiancata dai fratelli Annie e Cameron, rivolgendo un appello diretto ai presunti rapitori. La conduttrice ha chiesto una prova che la madre sia viva e ha dichiarato la disponibilità della famiglia a dialogare. Nel video, molto emotivo, i figli ricordano anche le condizioni di salute della donna, sottolineando l’urgenza di un suo ritorno a casa. Secondo un ex vicedirettore dell’Fbi, interpellato dai media statunitensi, l’appello avrebbe lo scopo di stabilire un contatto diretto con chi potrebbe aver sequestrato Nancy Guthrie.

Il coinvolgimento di Donald Trump Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato pubblicamente di voler contattare Savannah Guthrie e, dopo la diffusione del video, ha confermato di averle parlato. Trump ha dichiarato di aver ordinato a tutte le forze dell’ordine federali e locali di essere immediatamente a disposizione della famiglia e di voler rafforzare il numero di agenti impegnati nelle indagini. In un messaggio pubblico ha assicurato che tutte le risorse disponibili sono impiegate per riportare Nancy Guthrie a casa sana e salva.

Chi è Savannah Guthrie Savannah Guthrie è una delle principali anchor della NBC e co-conduttrice del programma “Today”. In passato è stata corrispondente dalla Casa Bianca durante il primo mandato di Barack Obama. È sposata con Michael Feldman, consulente per la comunicazione e la politica democratica ed ex capo dello staff di Al Gore durante la campagna elettorale del 2000. A causa della scomparsa della madre, Guthrie ha rinunciato a condurre per la NBC la copertura della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La rete statunitense detiene i diritti esclusivi dei Giochi Olimpici negli Stati Uniti fino al 2032.